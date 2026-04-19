Straßenhunde am Flughafen Delhi: Bissvorfälle und die Suche nach Kadu entfachen hitzige Debatte

Ein verschwundener Hund am Indira Gandhi International Airport in Delhi hat eine landesweite Debatte über den Umgang mit Straßenhunden ausgelöst. Berichte über wiederholte Beißvorfälle bei Reisenden und Angestellten verschärfen die Situation, während Tierschützer und Behörden gegensätzliche Standpunkte vertreten.

Mehrere Straßenhunde haben sich am Indira Gandhi International Airport in Delhi eine ungewöhnliche Heimat geschaffen, doch ihre Präsenz sorgt zunehmend für Unmut und gefährliche Situationen. Sowohl Reisende als auch Flughafenmitarbeiter sind wiederholt Opfer von Hundebisse n geworden, was die dringende Notwendigkeit eines effektiven Managements dieser Tiere unterstreicht. Während die Situation am Flughafen eskaliert ist, wird das Verschwinden des 14-jährigen, zahnlosen Hundes Kadu, der seit über einem Jahrzehnt dort lebte, zum Auslöser einer landesweiten Debatte über den richtigen Umgang mit streunenden Hunden in Indien .

In Indien genießen Kühe einen hohen Stellenwert, insbesondere im Hinduismus, wo sie als heilig gelten. Sie sind allgegenwärtig und prägen das Straßenbild in Städten und auf dem Land, unabhängig von Verkehrsregeln oder städtischer Dichte. Hunde genießen zwar nicht denselben heiligen Status, doch auch ihnen begegnet man in Indien mit positiven Konnotationen. Der Gott Bhairava wird häufig in Gestalt eines Hundes dargestellt, und die schiere Anzahl der Tiere ist beeindruckend. Schätzungen zufolge leben allein in Delhi zwischen 800.000 und einer Million streunende Hunde. Angesichts einer Bevölkerung von rund 30 Millionen Menschen in der Metropolregion Delhi führt diese hohe Dichte zu erheblichen Problemen. Von Januar bis August des vergangenen Jahres wurden allein in Delhi 26.000 Hundebisse registriert. Das Oberste Gericht der Stadt hatte zunächst angeordnet, die Tiere in Tierheime zu bringen und nicht mehr freizulassen. Nach wochenlangen Protesten von Hundeliebhabern und Tierschutzaktivisten wurde dieses Urteil jedoch revidiert. Die nun geltende Regelung erlaubt das Einfangen der Hunde, schreibt jedoch vor, dass sie kastriert und geimpft werden müssen, bevor sie in ihr ursprüngliches Revier zurückgebracht werden.

Die Allgegenwart von Hunden in Indien spiegelt sich auch am Flughafen Delhi wider. Am Indira Gandhi Airport leben seit Jahren mehrere Straßenhunde in den drei Terminals. Die wiederholten Beißvorfälle, die sowohl Passagiere als auch das Flughafenpersonal betreffen, haben die Behörden dazu veranlasst, Maßnahmen zur Eindämmung des Problems zu ergreifen. Eine der angeordneten Maßnahmen ist die Umsiedlung von streunenden Hunden aus Gebieten in der Nähe von Schulen, Regierungsgebäuden und Flughäfen. Die jüngste Eskalation am Flughafen Delhi ist eng mit dem Verschwinden des Hundes Kadu verbunden. Kadu, ein 14 Jahre alter, angeblich zahnloser Hund, der seit vielen Jahren am Flughafen lebte, ist seit dem 26. März verschwunden. Hundeliebhaber und Aktivisten suchen über soziale Medien nach ihm und beschuldigen den Flughafen, die Hunde brutal entfernt zu haben. Es gibt auch Spekulationen, dass Reinigungskräfte den Hund mitgenommen haben könnten.

Die emotional aufgeladene Thematik veranlasste den Flughafen Delhi zu einer Stellungnahme auf X, der ehemaligen Twitter-Plattform. In sechs Tweets teilte der Flughafen mit, dass er vom Verschwinden Kadus über soziale Medien erfahren habe und hoffe auf seine Sicherheit. Der Flughafen bestätigte zudem die Anwesenheit mehrerer Straßenhunde in den Terminals und betonte, dass diese regelmäßig vom Flughafenpersonal versorgt und gefüttert würden, wobei stets tierärztliche Vorgaben zur Gewährleistung der Gesundheit und des Wohlergehen s der Tiere eingehalten würden. Gleichzeitig appellierte der Flughafen an Reisende und Besucher, die Tiere nicht zu füttern oder durch provokatives Verhalten zu irritieren. Allein in diesem Jahr wurden bereits 30 Hundebisse verzeichnet, zuletzt biss ein brauner Hund zwei Personen. Laut den Tweets wurde dieser Hund nach dem Vorfall 'vorsichtig behandelt, beruhigt und sanft in sein gewohntes Gebiet zurückgebracht'.

Die Debatte hat mittlerweile auch prominente Stimmen erreicht. Der ehemalige indische Minister Vijay Goyal äußerte sich ebenfalls auf X und warf dem Flughafen vor, die Hunde weiterhin zu füttern. Er warnte zudem, dass Touristen das Land meiden könnten, wenn streunende Hunde frei auf dem Flughafengelände herumlaufen dürften. Die Berichterstattung über die Beißvorfälle und die Suche nach Kadu unterstreicht die komplexe Beziehung zwischen Mensch und Tier in dicht besiedelten Gebieten und die Herausforderungen bei der Umsetzung von Tierschutzmaßnahmen, die sowohl die Sicherheit der Bevölkerung als auch das Wohl der Tiere berücksichtigen müssen.





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