Story-Check: US-Dienst deckt vermeintlich heimliche Dating-Profile über Telefonnummer auf

Der US-Dienst Story-Check ermöglicht die Suche nach Dating-Profilen via Telefonnummer. Experten warnen vor Datenschutzrisiken und psychologischen Folgen für Partnerschaften.

Ein amerikanischer Online-Dienst mit dem Namen Story-Check wirbt damit, heimliche Profile auf Dating-Apps aufzudecken. Der Anbieter verspricht Nutzern, dass sie die telefonische Nummer ihrer Partner oder Bekannten eingeben können, um zu prüfen, ob diese Personen unter einem anderen Namen auf Dating-Plattformen aktiv sind. Das Geschäftsmodell des US-Unternehmens steht jedoch in der Kritik, da es auf der Auswertung öffentlich zugänglicher Daten basiert, die oft mit persönlichen Nummern verknüpft sind. Kritiker sehen darin ein fragwürdiges Angebot, das die Privatsphäre anderer Benutzer möglicherweise gefährdet.

Technik hinter der indirekten Suche

Der Dienst durchsucht Dating-Apps nicht direkt, sondern wertet öffentlich zugängliche Informationen aus. Eine Paarberaterin warnt, dass heimliche Kontrollen das Vertrauen in einer Beziehung beschädigen können. Story-Check nutzt für seine Dienste keine direkten Schnittstellen zu den Dating-Plattformen. Stattdessen werden Daten gesammelt, die mit einer Telefonnummer verknüpft sind. Dazu zählen etwa Profile, Konten und Benutzernamen auf anderen Plattformen. Ausserdem prüft der Dienst, ob die Telefonnummer virtuell oder nur vorübergehend genutzt wird. Auch Namen und Fotos kann er miteinander abgleichen, um mögliche Übereinstimmungen zu erkennen.

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Datenschutz-Experte und Rechtsanwalt Martin Steiger nimmt Story-Check für Nau.ch unter die Lupe. "Möglich ist nur eine indirekte Suche", lautet sein Fazit. Steiger stellt fest, dass die Technologie zwar funktioniert, aber datenschutzrechtlich problematisch ist. Problematisch sei, dass die betroffene Person nicht informiert werde. "Andererseits werden besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet, insbesondere über das Sexualleben und die sexuelle Orientierung."

Risiko und rechtliche Einordnung

Steiger sieht für Nutzer in der Schweiz wenig Risiken, wenn sie den Dienst selbst nutzen. Betroffene würden den Rechtsweg normalerweise scheuen, wenn sie von der Bearbeitung ihrer Daten erfahren. Der Datenschutz-Experte fordert deshalb Konsequenzen: "Es wäre am EDÖB als Datenschutz-Aufsichtsbehörde, den Dienst zu untersuchen." Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) wird erst durch eine Anfrage von Nau.ch auf das Angebot aufmerksam. Zu Story-Check selbst will sich die Behörde nicht konkret äussern. Das Angebot sei bislang nicht geprüft worden. Generell gelte aber: Die Bearbeitung von Personendaten müsse "rechtmässig, verhältnismässig, zweckbestimmt und transparent" erfolgen.

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Positionen von Anbietern und Behörden

Der EDÖB geht in seiner Antwort an Nau.ch nicht direkt auf das Angebot von Story-Check ein. Stattdessen betont das Unternehmen den Schutz der Privatsphäre seiner Nutzer. Telefonnummern würden geschützt und ein Login per Telefonnummer sei nur mit SMS-Verifizierung möglich. Auch automatisierte Datensammlungen und Zugriffe auf Nutzerdaten durch nicht autorisierte Drittanbieter seien gemäss den Nutzungsbedingungen untersagt.

Diese Sicherheitsversprechen des US-Anbieters stoßen jedoch auf Skepsis bei Experten. Die indirekte Art der Datensammlung umgeht die eigentlichen Dating-Plattformen, was die Verantwortung für den Schutz der Daten verwischt. Während Story-Check betont, keine Daten direkt von den Dating-Sites zu hacken, werden Profile anderer Plattformen abgerufen, die oft dieselbe Telefonnummer nutzen. Diese Verknüpfung von Datenquellen ist der Kern der datenschutzrechtlichen Bedenken.

Psychologische Auswirkungen auf Partnerschaften

Doch was steckt hinter dem Wunsch, den Partner heimlich zu überprüfen? Anja Picozzi berät Paare bei Paarberatung im Kanton Zürich. Für sie zeigt das Interesse an Diensten wie Story-Check vor allem eines: Unsicherheit. "Wenn Menschen in einer Beziehung auf solche Kontrollmöglichkeiten zurückgreifen", könne das auf Unsicherheit hindeuten, sagt sie. Es könne an einer "fehlenden oder zumindest als unzureichend empfundenen Sicherheit innerhalb der Beziehung" liegen.

Oft spielten aber auch eigene Ängste und schlechte Erfahrungen aus früheren Beziehungen mit. Dahinter stecke häufig der Wunsch, sich vor Verletzungen zu schützen und Sicherheit zu gewinnen. Kontrolle könne kurzfristig zwar beruhigen. "Die eigentliche Unsicherheit verschwindet dadurch aber meist nicht." Auch eine heimliche Kontrolle kann einen Vertrauensbruch darstellen. Und damit genau das beschädigen, was ich eigentlich schützen möchte, sagt die Paarberaterin. Wer sich unsicher fühle, habe zwar ein verständliches Bedürfnis nach Sicherheit. Daraus ergebe sich aber kein Recht, den Partner heimlich zu kontrollieren.

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Was also tun, wenn Zweifel aufkommen? Statt den Partner heimlich zu überprüfen, sei es hilfreicher, Zweifel offen anzusprechen. Vertrauen entstehe nicht durch Kontrolle, sondern durch ehrliche Gespräche. "Nicht jede Unsicherheit bedeutet, dass in einer Beziehung etwas nicht stimmt." Entscheidend sei, die eigenen Ängste zu erkennen. Ebenso wichtig sei es, zu verstehen, wo die Verantwortung des Gegenübers beginne und was nötig sei, damit Vertrauen wachsen könne. Die Beratung zeigt, dass offene Kommunikation der einzige Weg ist, um die durch solche Dienste ausgelöste Unsicherheit langfristig zu beseitigen.