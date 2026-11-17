Apple-Kunden berichten seit Dienstagabend von erheblichen Ausfällen. Die Dienste iCloud, App Store und Apple Music sind beeinträchtigt. Experten warnen vor dem Abmelden.

Apple hat seit Dienstagabend erhebliche Einschränkungen bei mehreren zentralen digitalen Diensten gemeldet. Betroffen sind insbesondere die iCloud-Dienste, der App Store sowie die Musikstreaming-Plattform Apple Music. Für die Nutzenden dieser Dienste bedeutet dies, dass Anmeldungen, das Herunterladen von Anwendungen und das Streamen von Musik deutlich verlangsamt sein oder sogar vollständig scheitern können.

Ausfall der Apple-Dienste

Laut den offiziellen Meldungen des Unternehmens sind die Funktionen für iCloud-Konten und Anmeldungen, der App Store sowie Apple Music seit 8.45 Uhr pazifischer Zeit, was 17.45 Uhr MEZ entspricht, beeinträchtigt. Bereits zuvor, seit 8.15 Uhr, also 17.15 Uhr MEZ, war auch der Kauf von AppleCare-Garantieleistungen direkt auf den Geräten nicht verfügbar. Apple gibt an, dass diese Dienste für alle Nutzenden langsam oder gar nicht erreichbar sein könnten.

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Über die offiziellen Angaben hinaus berichten Betroffene jedoch von deutlich umfangreicheren Einschränkungen. Das Fachportal "9to5Mac" berichtet, dass iPhone- und Mac-Nutzende ohne Vorwarnung von ihren Konten abgemeldet werden. Anschließend scheitern sie oft an der erneuten Verifizierung. Auch "MacRumors" bestätigt diese Berichte über Störungen bei Apple Pay, dem Kundendienst, der Aktivierung neuer Geräte sowie in physischen Apple-Ladengeschäften. Der Entwicklerbereich App Store Connect sei ebenfalls nicht erreichbar.

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Kein Sicherheitsvorfall bekannt

Über den genauen Auslöser der technischen Schwierigkeiten sowie die voraussichtliche Dauer der Behebung liegt bisher keine Information vor. Nach Informationen des Portals "The Apple Post" gibt es derzeit keine bestätigten Hinweise auf einen Sicherheitsvorfall. Ein möglicher Zusammenhang mit weiteren Ausfällen der vergangenen Tage wurde jedoch noch nicht bestätigt oder ausgeschlossen.

Warnung vor dem Abmelden

Bis die Störung vollständig behoben ist, raten Fachmedien dringend davon ab, sich manuell vom eigenen Konto abzumelden. Eine erneute Anmeldung fehle derzeit oft, wie Experten betonen. Zudem wird empfohlen, die Einrichtung neuer iPhones vorerst zu verschieben. Download-Versuche im App Store sollten nicht ständig neu gestartet werden. Für Einkäufe vor Ort im Geschäft wird die Mitnahme einer physischen Zahlungskarte als Ersatz angeraten.