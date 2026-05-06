Störche in Möhlin: Brutzeit beginnt trotz trockener Böden

In Möhlin haben sich knapp 50 Storchenpaare eingenistet, doch die trockenen Böden machen die Nahrungssuche schwierig. Die Storchenstation beobachtet die Brutzeit und erklärt, wie die Vögel mit den Herausforderungen umgehen.

In Möhlin haben sich dieses Jahr wieder zahlreiche Storchenpaare mit ihren Jungtieren eingenistet. Insgesamt sind es knapp 50 Brutpaare, die in der Gemeinde ihr Nest gefunden haben.

Die Tiere sind ein faszinierender Anblick, doch die aktuellen Wetterbedingungen stellen sie vor Herausforderungen. Der trockene Boden macht es den Störchen schwer, ausreichend Nahrung wie Regenwürmer und Kleintiere zu finden. Bruno Gardelli, Leiter der Storchenstation, erklärt, dass die Vögel zwar nicht in Gefahr sind, aber etwas Regen wäre ihnen sehr willkommen. Die Störche fliegen oft hinter Landmaschinen wie Pflügen her, um an Nahrung zu gelangen.

Die Storchenstation unterstützt die Tiere nicht aktiv mit Futter, da das Ziel ist, dass sich die Störche selbstständig erhalten. Manchmal nisten die Störche auf Hausdächern, was zu Problemen führen kann. Wenn die Nester nicht sicher befestigt sind oder Autos auf einem darunterliegenden Parkplatz stark verschmutzt werden, müssen sie entfernt werden. Dies ist jedoch nur möglich, solange der Nestbau noch nicht abgeschlossen ist.

Sobald die Vögel Eier gelegt haben und brüten, ist eine Entfernung verboten. Die Bevölkerung steht den Störchen im Allgemeinen positiv gegenüber, auch wenn es einige gibt, die sich an deren Klappern und Hinterlassenschaften stören. Die Storchen- und Pflegestation in Möhlin ist seit langem ein wichtiger Ort für den Naturschutz. Die Geschichte des Vereins Natur- und Vogelschutz Möhlin reicht weit zurück und umfasst überraschende Wendungen und vergessene Orte.

Die Brutzeit der Störche hat begonnen, und in den nächsten Wochen werden die ersten Jungtiere schlüpfen. Die Temperaturen steigen, und die ersten Freibäder im Fricktal öffnen bald. Die Storchenstation bleibt ein zentraler Punkt für die Beobachtung dieser majestätischen Vögel und deren Nachwuchs





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