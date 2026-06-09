Stopfleberproduktion in Käfigen: Nationalrat und Ständerat einigen sich auf Änderungen

Die Stopfleberproduktion in Käfigen mit Enten und Gänsen, die gezielt und zwanghaft überfüttert werden, um ihre Leber bis zu zehnmal zu vergrößern, ist ein heikles Thema. Animaltrust, Rebecca Loviconi hat dies in einem Artikel auf dem Laufenden gehalten. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat mit einigen Ergänzungen den entsprechenden Entwurf einer Nationalratskommission gutgeheissen. Der indirekte Gegenvorschlag zur Stopfleberinitiative basiert auf der im Juli 2025 vom Bund eingeführten Deklarationspflicht von Stopfleberprodukten. Die eidgenössischen Räte wollen nun schauen, wie sich diese Deklarationspflicht auswirkt.

Die Stopfleberproduktion in Käfige n mit Enten und Gänsen, die gezielt und zwanghaft überfüttert werden, um ihre Leber bis zu zehnmal zu vergrößern, ist ein heikles Thema.

Animaltrust, Rebecca Loviconi hat dies in einem Artikel auf dem Laufenden gehalten. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat mit einigen Ergänzungen den entsprechenden Entwurf einer Nationalratskommission gutgeheissen. Der indirekte Gegenvorschlag zur Stopfleberinitiative basiert auf der im Juli 2025 vom Bund eingeführten Deklarationspflicht von Stopfleberprodukten. Die eidgenössischen Räte wollen nun schauen, wie sich diese Deklarationspflicht auswirkt.

Mit dem indirekten Gegenvorschlag soll die Bundesverwaltung darüber hinaus den Auftrag erhalten, die eingeführten Mengen zu überwachen und dem Bundesrat alle fünf Jahre über die Entwicklung zu berichten. National- und Ständerat wollen das Tierschutz- und das Lebensmittelgesetz anpassen. Die bisher in einer Verordnung enthaltene Deklarationspflicht soll im Lebensmittelgesetz verankert werden.

Noch ist der Gegenvorschlag von National- und Ständerat nicht fertig gezimmert, da der Ständerat Ergänzungen seiner vorberatenden Kommission sowie zwei Einzelanträge annahm, so dass der Erlassesentwurf zur Differenzbereinigung wieder in den Nationalrat muss. Im Großen und Ganzen sind sich die beiden Räte aber einig. Seit über 40 Jahren ist die Produktion von Stopfleber in der Schweiz verboten, insbesondere in der Westschweiz essen aber viele Menschen an Festtagen Stopfleberprodukte von Gans und Ente.

Gemäss der Alliance Animale Suisse sind in den letzten Jahren zwischen rund 180 bis 260 Tonnen Stopfleber in die Schweiz importiert worden. Nicht-Eintretensantrag scheiterte Eine Minderheit der vorberatenden Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats (WBK-S) beantragte erfolglos Nichteintreten auf den Entwurf der Nationalratskommission. Ein solcher Vorschlag könnte zu juristischen Auseinandersetzungen mit den Ländern führen, aus welchen Stopfleberprodukte stammten.

Der Sprecher der WBK-S-Mehrheit, Benedikt Würth, sagte, der indirekte Gegenvorschlag mit den administrativen Hürden stelle für die Mehrheit der Kommission einen Weg dar, den administrativen Aufwand der Verwaltung in Grenzen zu halten. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag mit den ständerätlichen Ergänzungen mit 24 zu 15 Stimmen bei drei Enthaltungen an. Noch keinen formellen Entscheid hat der Ständerat zur 2023 von der Alliance Animale Suisse eingereichten Volksinitiative für ein Importverbot von Stopfleber.

Der Bundesrat beantragt dem Parlament, die Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen. Es gibt allerdings einen Antrag von Mathias Zopfi (Grüne/GL), das Begehren dem Volk zur Zustimmung zu empfehlen. Der Ständerat diskutierte aber über die Volksinitiative





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