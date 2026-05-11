Stößtroms im italienischen Luftverkehr - Streik von Easyjet und ADR Security

Geplante Streiks von Easyjet und ADR Security beeinflussen den Flugverkehr in Italien. Das Sicherheitspersonal von ADR Security legt den Arbeitskräften von Easyjet, Flugsicherung und anderen Einrichtungen zwischen 10 und 18 Uhr Pause ein zu Streiks, die vermutlich zu Verzögerungen und Schränkungen im Luftverkehr führen werden. Es werden beispielsweise bestimmte Inlandsflüge und zahlreiche Langstreckenverbindungen wie nach Nordamerika, Asien, Afrika und den Nahen Osten geschont.

11.05.26 - 02:11 Reisende in Italien müssen sich am Montag (11. Mai) auf erhebliche Einschränkungen im Luftverkehr einstellen. Mehrere Streik s betreffen die Flugsicherung, Sicherheitskontrollen und auch Crews von Easyjet .

Besonders betroffen sind die Kontrollzentren von Enav in Rom und Neapel. In Rom wird zwischen zehn und 18 Uhr sowie zusätzlich zwischen 13 und 17 Uhr gestreikt. In Neapel dauert der Ausstand ebenfalls von zehn bis 18 Uhr. Dadurch drohen Verspätungen und Einschränkungen im Flugverkehr über Mittelitalien.

Auch an den Flughäfen Rom-Fiumicino und Ciampino kommt es zu Problemen: Das Sicherheitspersonal von ADR Security legt zwischen 12 und 16 Uhr die Arbeit nieder. In Palermo streiken Beschäftigte mehrerer Bodenabfertiger ebenfalls vier Stunden lang. Zusätzlich haben die Piloten und Flugbegleiter von Easyjet einen achtstündigen Streik von zehn bis 18 Uhr angekündigt. Trotz der Arbeitsniederlegungen bleiben zahlreiche Verbindungen geschützt.

Dazu zählen unter anderem bestimmte Inlandsflüge zu italienischen Inseln sowie zahlreiche Langstreckenverbindungen etwa nach Nordamerika, Asien, Afrika und in den Nahen Osten. Pasagiaten werden empfohlen, den Flugstatus vor Reiseantritt zu prüfen, mehr Zeit am Flughafen einzuplanen und mögliche Umbuchungen in Betracht zu ziehen. Easyjet und Rolls-Royce testen Triebwerk mit Wasserstoff Easyjet nimmt Hamburg - Prag neu ins Program





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Italien Lufthand Streik Easyjet ADR Security Flightsecurity Flaeasy Jet Rolls-Royce Hydrogen Hamburg-Prag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU verbietet nachträgliche Kerosinzuschläge bei FlugticketsDie EU-Kommission stellt klar: Fluggesellschaften dürfen Ticketpreise nach dem Kauf nicht wegen gestiegener Treibstoffkosten nachträglich erhöhen. Grundlage ist die EU-Verordnung 1008/2008 zur transparenten Preisgestaltung im Luftverkehr.

Read more »

Patrice Aminati optimistisch: «Glaube, dass ich uralt werde»In einer neuen Folge des Podcasts «Sitzengeblieben» spricht Patrice Aminati über ihre Zukunft. «Ich lebe ja jetzt schon länger, als mir prophezeit wurde.»

Read more »

Zabigniew Ziobro verlässt Ungarn und flieht vor Auslieferungsgefahr in die USAZabigniew Ziobro, ehemaliger Justizminister und rechtskonservative Politiker aus Polen, hat sein Asyl in Ungarn beendet und sich in den USA aufgesiedelt. Während Peter Magyar, neuer Ministerpräsident Ungarns, verkündete, dass seine Regierung Ziobro und seinen ehemaligen Stellvertreter Marcin Romanowski nicht länger schützen werde, sieht sich Ziobro bereits in USA vor Auslieferungsgefahr.

Read more »

Arda Saatçi: 604,5 Kilometer durch die Wüste – Extremläufer bricht alle GrenzenDer 28-jährige Berliner lief durch das Death Valley bis nach Los Angeles und kämpfte sich trotz Kreislaufproblemen und 40-Grad-Hitze ins Ziel. Sein viraler Satz «Ich werde niemals aufgeben» begeisterte Millionen.

Read more »