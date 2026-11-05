Stitch: Malinois-Welpe wird zum Drogenspürhund des Schweizer Zolls

Der Welpe Stitch aus Basel startet seine Ausbildung zum Drogenspürhund beim Schweizer Zoll. Das BAZG präsentiert den lernfreudigen Malinois, der bald illegale Substanzen aufspüren wird.

Der junge Malinois Stitch hat die Herzen der Öffentlichkeit im Sturm erobert, während er seine erste Ausbildung als künftiger Drogenspürhund beim Schweizer Zoll aufnimmt. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit ( BAZG) hat den süßen Vierbeiner auf seinen offiziellen Facebook-Seiten vorgestellt, wo die Reaktionen der Nutzer begeistert und positiv ausfallen. Stitch wird aktuell am Zollstandort Basel speziell für den Einsatz zur Suche nach verbotenen Substanzen geschult.

Ausbildung zum Betäubungsmittelspürhund

Obwohl Stitch auf den ersten Blick eher nach einem Kuschelhund aussieht, erfüllt er eine wichtige Aufgabe in der Grenzkontrolle. Nach Abschluss seiner anspruchsvollen Ausbildung soll er als offizieller Betäubungsmittelspürhund fungieren und illegale Drogen aufspüren. Die Rasse des Malinois ist bei Polizei und Zoll seit Langem etabliert, da diese Hunde als besonders lernfähig, ausdauernd und arbeitsfreudig gelten. Ihr starker Bewegungs- und Spieltrieb kann effektiv im Training genutzt werden, um sie für komplexe Suchaufgaben vorzubereiten.

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Interaktion und positive Resonanz

Die Online-Community reagiert überwiegend begeistert auf die Vorstellung des neuen Talents. Nutzer kommentieren unter den Beiträgen des BAZG mit Fragen wie Wie süss! oder bezeichnen den Welpen als Zucker . Ein Kommentator schert sogar einen Witz darüber, ob Stitch mit Würstchen bestechlich sei, um ihm immer zur Hand zu gehen. Andere Nutzer äußern ihre Freude über die Fortschritte des Hundes und seinen Lerneifer, wobei die Ausbildung als wichtiges Kapitel in der Karriere des Malinois gewürdigt wird.

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Vielseitiger Einsatz am und auf dem Wasser

Stitchs zukünftige Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert und gehen über die reine Land-Suche hinaus. Der Schweizer Zoll hebt hervor, dass solche speziell ausgebildeten Hunde auch für Einsätze auf dem Wasser vorgesehen sind. Diese Vielseitigkeit unterstreicht die hohe Bedeutung, die dem Hund bei der Durchsetzung von Zollsicherheitsmaßnahmen beigemessen wird. Die Kombination aus Ausdauer und intelligenter Lernfähigkeit macht Malinois zu idealen Partnern für verschiedene operative Szenarien.

Zukünftige Rolle im Zollwesen

Der Schweizer Zoll setzt auf professionelle Hundeführer und hochwertige Ausbildung, um die Sicherheit an den Grenzen zu gewährleisten. Stitchs Training in Basel ist der erste Schritt in einer langen Karriere als offizieller Spürhund. Die öffentliche Wertschätzung für die Arbeit dieser Tiere zeigt, dass Drogenspürhunde nicht nur technische Geräte ersetzen, sondern auch emotionale Verbindungen zur Bevölkerung herstellen. Stitch wird hoffentlich viele Fälle lösen und zur Sicherheit in der Schweiz beitragen.