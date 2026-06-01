Stimmung der Lehrkraft beeinflusst Schülerleistungen

Eine internationale Studie hat herausgefunden, dass die Stimmung der Lehrkraft die Schülerleistungen massgeblich beeinflusst.

Eine internationale Studie hat herausgefunden, dass die Stimmung der Lehrkraft die Schülerleistungen massgeblich beeinflusst. Die Forschung zeigt, dass fröhliche Lehrerinnen und Lehrer qualitativ besseren Unterricht anbieten, was das Selbstvertrauen und die Testergebnisse der Schülerinnen und Schüler steigert.

Die Ergebnisse sind in allen acht untersuchten Ländern bemerkenswert ähnlich. Die Studie wurde von einem Forschungsteam unter anderem aus München, Berlin und Kiel durchgeführt. Die Forschenden hatten Daten von 679 Mathelehrerinnen und Mathelehrern und mehr als 17'500 etwa 15 Jahre alten Schülerinnen und Schülern in acht Ländern zusammengetragen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer, die mehr Freude empfanden, im Mittel eher in der Lage waren, den Unterricht effektiv zu gestalten, unterstützende Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern aufzubauen und kognitiv anregende Unterrichtsstrategien anzuwenden. Dies wiederum war mit einem höheren Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler, grösserem Interesse am Lernen und besseren Testergebnissen verbunden. Die Forschenden empfehlen, die positive Haltung von Lehrkräften zu fördern, um den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu steigern





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