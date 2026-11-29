Die Schweiz stimmt über die AHV-Mehrwertsteuer, Waffenexportregeln und die Heiratsstrafe ab. Enge Resultate und klare Trends zeichnen sich ab.

Am kommenden Sonntag stimmen die Stimmberechtigten in der Schweiz über vier wichtige Volksinitiativen und Referenden ab. Die Abstimmungsthemen umfassen die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung der Altersvorsorge, Lockerungen beim Waffenexport, strenge Regeln für Feuerwerk und die Abschaffung der Heiratsstrafe bei der Bundessteuer. Die Erwartungen an die Ergebnisse variieren zwischen knappen Entscheidungen und klaren Mehrheiten.

AHV-Finanzierung und knappe Mehrheit

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) wird als das spannungsgeladenste Thema des Tages wahrgenommen. Umfragen des Schweizer Fernsehens (SRG) und von Tamedia in Zusammenarbeit mit der Zeitung "20 Minuten" deuten auf ein sehr knappes Ergebnis hin. Die Abstimmung ist notwendig, um die Finanzierung der 13. Rente sicherzustellen, die im Dezember zum ersten Mal ausgezahlt wird. Das Parlament hat lange über die geeignete Finanzierungsquelle debattiert, bevor man sich für einen Anteil an der Mehrwertsteuererhöhung entschied, während die Lohnbeiträge unverändert bleiben.

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Waffenexportregelungen unter Druck

Ähnlich ungewiss ist die Lage beim Referendum gegen die vom Parlament beschlossenen Lockerungen im Kriegsmaterialgesetz. Auch hier erwarten Experten laut Umfragen ein knappes Resultat. Die aktuellen Regeln sollen einige Länder vom Ausfuhrverbot ausnehmen, damit Waffen an Staaten in Konfliktsituationen geliefert werden dürfen. Dieser Gesetzgebungsprozess war eine direkte Reaktion auf den Druck, unter dem die Schweizer Rüstungsindustrie seit Beginn des Ukraine-Krieges stand, weil belieferte Staaten Schweizer Waffen nicht weitergeben durften.

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Feuerwerk und Steuer fairness

Bei den anderen beiden Vorlagen zeichnet sich ein klareres Bild ab. Die Feuerwerksinitiative, die von einer Gruppe aus Privatpersonen aus den Bereichen Tier, Mensch und Umwelt eingereicht wurde, erhält laut jüngsten Umfragen eine Mehrheit. Die Initiative verlangt die Verankerung eines Verkaufs- und Abbrennverbots für lärmiges Feuerwerk in der Bundesverfassung. Im Gegensatz dazu wird die Fairness-Initiative der Mitte-Partei mit hoher Wahrscheinlichkeit abgelehnt. Diese verlangt die Beseitigung der Heiratsstrafe bei der direkten Bundessteuer, was bereits im vergangenen März im Zuge der Individualbesteuerung behandelt wurde.