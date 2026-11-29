Die Schweizer Bevölkerung stimmt heute über die Teilfinanzierung der 13. AHV-Rente durch eine Mehrwertsteuererhöhung ab. Der Ausgang bleibt trotz Kompromiss off

Die Schweizer Stimmberechtigten sind heute aufgerufen, über einen massgeblichen Einschnitt in die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung ( AHV) abzustimmen. Es geht konkret um die Einführung einer Mehrwertsteuer erhöhung, die als Teilfinanzierungslösung für die bevorstehende 13. AHV -Rente dienen soll. Diese Massnahme wurde vom Bundesrat und dem Parlament vorgeschlagen, um die langfristige Tragfähigkeit des Schweizer Rentensystems zu gewährleisten und die Finanzierungslücke zu schliessen.

Umfragetrend und politische Ausgangslage

Obwohl sich das Parlament in etwas mehr als einem Jahr auf eine Finanzierungsstrategie geeinigt hat, handelt es sich dabei nicht um eine vollständige Deckung der Kosten, sondern ausschliesslich um eine Teilfinanzierung. Trotz dieses Kompromisses zeigen die Umfragen in den letzten Wochen ein eher negatives Bild für die Vorlage. Laut einer Umfrage der Tamedia-Gruppe im Oktober sprachen sich bereits sechzig Prozent der Schweizer Bevölkerung klar gegen den vorgeschlagenen Anstieg der Mehrwertsteuer aus. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die breite Bevölkerung den Vorschlag kritisch sieht.

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Die Befürworter der Vorlage haben in den letzten Wochen zwar aufgeholt, jedoch bleibt der Ausgang der Abstimmung weiterhin sehr unsicher. Es zeichnet sich ein Nein-Szenario ab, da beim obligatorischen Referendum nicht nur eine Mehrheit der stimmberechtigten Bevölkerung, sondern auch eine Mehrheit der Kantone für die Annahme notwendig ist. Die Schwierigkeit, diese doppelte Mehrheit zu erringen, verstärkt die politische Unsicherheit rund um die Vorlage.

Kritik an der Steuerart und politische Lager

Ein zentrales Argument gegen die Vorlage ist die Natur der Mehrwertsteuer selbst, die als vergleichsweise unsozial gilt. Diese Steuer trifft alle Konsumenten im gleichen Masse, unabhängig von ihrem individuellen Einkommen oder ihrem Vermögen. Aufgrund dieser regressiven Wirkung lehnen linke Parteien Mehrwertsteuererhöhungen in der Regel konsequent ab. In diesem speziellen Fall hat die Linke jedoch eine strategische Kehrtwende vollzogen und sich für ein Ja engagiert.

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Samira Marti, Nationalrätin der Sozialdemokratischen Partei (SP), erklärte am Podium des Tages-Anzeigers, dass dieses Ja aus dem Sinne eines notwendigen politischen Kompromisses erfolgt. Dies unterstreicht die hohe Priorität, die der Bund der Sicherung der AHV-Finanzen zumisst, selbst wenn dies bedeutet, gegen traditionelleParteiprinzipien zu verstossen. Der Druck, die Rentenleistung zu garantieren, scheint hier über der ideologischen Ablehnung bestimmter Steuerformen zu stehen.

Auf der Gegenseite stehen die SVP und die FDP, welche die Vorlage entschieden bekämpfen. An vorderster Front der Ablehnung positioniert sich FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher. Sie vertritt die Position, dass man den Bürgern nicht permanent mehr Geld aus der Tasche ziehen dürfe. Für die FDP ist die Steuerbelastung der Bevölkerung bereits hoch genug, und weitere Erhöhungen würden die finanzielle Situation vieler Haushalte zusätzlich belasten.

Alternativvorschläge und Drohungen

Inneministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP) hat im Interview mit der Zeitung 20 Minuten kaum verhohlene Drohungen gegenüber den Kritikern ausgestossen. Sie warnte implizit, dass ein Scheitern der Mehrwertsteuererhöhung zu schwerwiegenden Folgen für die AHV führen könnte. Ihre Warnung zielt darauf ab, die Dringlichkeit der Situation zu unterstreichen und die Gegner der Vorlage unter Druck zu setzen, um doch noch eine Mehrheit zu finden.

Statt der vorgeschlagenen Steuererhöhung schlägt Susanne Vincenz-Stauffacher eine Kombination aus Sparmassnahmen beim Bund und einer Anhebung des Rentenalters vor. Diese als Reformen beim Modell der Pensionierung bezeichneten Massnahmen sollen die AHV finanzieren sollen. Diese Alternative soll die Lücke schliessen, ohne die Kaufkraft der Konsumenten direkt durch eine Umsatzsteuer zu beeinträchtigen. Es geht hier also um strukturelle Anpassungen im System der Altersvorsorge.

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Akzeptanz und nächster Schritt

Interessanterweise stossen auch die von der Gegenseite vorgeschlagenen Reformen, insbesondere die Anhebung des Rentenalters, in der Bevölkerung nicht auf breite Zustimmung. Wie die Abstimmung zur entsprechenden Vorlage gezeigt hat, sind die Bürgerinnen und Bürger gegenüber weiteren Einschränkungen der Rentenbedingungen skeptisch bis ablehnend. Dies erschwert die Suche nach einer nachhaltigen Lösung, da beide vorgestellten Wege - Steuererhöhung oder Rentensenkung - auf Widerstand stossen.

Der Tag der Abstimmung markiert daher einen entscheidenden Wendepunkt für die Schweizer Sozialpolitik. Die Ergebnisse werden nicht nur über die 13. AHV-Rente entscheiden, sondern auch die weitere finanzielle Politik des Bundes prägen. Falls die Stimmberechtigten und die Kantone der Vorlage nicht zustimmen, muss der Bund umgehend nach alternativen Lösungen suchen, um die AHV langfristig aufzufüllen. Die Diskussion um die Zukunft der sozialen Sicherung in der Schweiz ist damit noch lange nicht abgeschlossen.