Steyr Cervus CVT: Neue Traktorenbaureihe über 400 PS

Steyr erweitert sein Portfolio mit der neuen Cervus CVT-Traktorenbaureihe (360-435 PS), die auf der Agritechnica 2025 vorgestellt wurde. Der Traktor bietet hohe Leistung, kompakte Abmessungen und fortschrittliche Präzisionstechnologien.

Steyr präsentiert mit dem Cervus CVT eine neue Traktor enbaureihe, die eine bedeutende Erweiterung des Produktportfolios des österreichischen Herstellers darstellt. Die Modelle der Cervus CVT-Serie leisten zwischen 360 und 435 PS und markieren den Einstieg von Steyr in das Leistungssegment über 400 PS.

Die offizielle Vorstellung des neuen Traktors erfolgte auf der Agritechnica 2025, einer der weltweit führenden Fachmessen für Landtechnik. Die Entwicklung und Fertigung des Cervus CVT findet am traditionsreichen Steyr-Standort in St. Valentin, Österreich, statt. Steyr, ein integraler Bestandteil von CNH Industrial N.V. , blickt auf eine über 75-jährige Geschichte im Traktorenbau zurück, die von Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit geprägt ist.

Die Auszeichnung mit dem renommierten Red Dot Design Award, dessen Preisverleihung am 7. Juli 2026 in Essen stattfinden wird, unterstreicht das hohe Maß an Gestaltungsqualität, Funktionalität, Innovationsgrad und Nachhaltigkeit, das in den Cervus CVT eingeflossen ist. Der Red Dot Design Award würdigt jährlich herausragende Produkte aus verschiedenen Branchen und ist ein international anerkanntes Gütesiegel für Produktdesign. Der Cervus CVT wurde konzipiert, um eine optimale Balance zwischen hoher Motorleistung und kompakten Abmessungen zu bieten.

Diese Kombination macht den Traktor äußerst vielseitig einsetzbar und geeignet für eine breite Palette von landwirtschaftlichen Arbeiten. Dazu gehören anspruchsvolle Aufgaben wie schwere Bodenbearbeitung mit Ballast, effizientes Arbeiten mit Front- und Heckanbaugeräten sowie Transport- und Straßeneinsätze mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 60 km/h. Die Traktoren der Cervus CVT-Serie sind zudem mit verschiedenen konfigurierbaren Technologiestufen im Bereich der Präzisionslandwirtschaft ausgestattet, die es ermöglichen, Prozesse zu optimieren und den Ertrag zu steigern.

Der Antrieb des Cervus CVT erfolgt durch einen leistungsstarken 8,7-Liter-Motor vom Typ FPT Cursor 9, der nahtlos mit einem neu entwickelten 4x2 CVT-Getriebe harmoniert. Dieses Getriebe sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und ermöglicht eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Um die Bodenverdichtung zu minimieren und die Traktion zu verbessern, kann optional eine zentrale Reifendruckregelung integriert werden. Diese Funktion ermöglicht es dem Fahrer, den Reifendruck an die jeweiligen Bodenverhältnisse anzupassen und so die Effizienz zu steigern.

Der Fokus bei der Entwicklung des Cervus CVT lag auch auf dem Fahrerkomfort. Die Kabine des Traktors zeichnet sich durch einen niedrigen Geräuschpegel, eine semiaktive Kabinenfederung und eine unabhängig gefederte Vorderachse aus, die auch auf unebenem Gelände ein angenehmes Fahrerlebnis gewährleisten. Das äußere Erscheinungsbild des Cervus CVT folgt der aktuellen Designsprache von Steyr und vereint Ästhetik mit Funktionalität. Dazu gehören ein verbesserter Wartungszugang, der die Wartungsarbeiten erleichtert, und ein innovatives Beleuchtungskonzept, das die Sichtbarkeit und Sicherheit erhöht.

Charakteristische Merkmale des Designs sind die integrierten Rückleuchten mit dem Steyr-Logo sowie die markanten Tagfahrleuchten. Im Bereich der Präzisionslandwirtschaft bietet der Cervus CVT eine Vielzahl von Funktionen, darunter Isobus- und TIM-Funktionen zur Geräteansteuerung, GPS-gestützte Vorgewendeautomatisierung und Lenkmanagementsysteme.

Darüber hinaus ist ein umfassendes digitales Konnektivitätsangebot geplant, das Echtzeitüberwachung und Datenanalyse ermöglicht, um den Betrieb effizienter zu gestalten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Der Cervus CVT stellt somit eine zukunftsweisende Lösung für moderne Landwirtschaft dar, die Leistung, Komfort und Technologie auf höchstem Niveau vereint





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