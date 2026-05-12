Steven Wood scheitert bereits am zweiten Versuch an der Kandidatur für den Swatch Verwaltungsrat

In der Auseinandersetzung um die Kandidatur für den Verwaltungsrat von Swatch scheiterte Steven Wood bereits am zweiten Anlauf. Ein großer Teil der Aktionäre setzte sich dennoch hinter Wood als Bewerber, um den Verwaltungsrat zu übernehmen. Er setzte sich jedoch in der Abstimmung der Inhaberaktionäre zunächst gegen Andreas Rickenbacher durch. Leider scheiterte Wood dann aber bei der Wahl durch die Gesamt-GV, da er nur 19,2 Prozent der Stimmen erhielt und 79,6 Prozent Nein-Stimmen.

Bereits sein zweiter Versuch: Schon 2025 scheiterte der Steven Wood mit seiner Kandidatur für den Verwaltungsrat von Swatch . Eine grosse Mehrheit der Inhaberaktionäre stellte sich allerdings hinter ihn.

Bei der Abstimmung der Inhaberaktionäre setzte sich Wood zunächst gegen den von Swatch nominierten Andreas Rickenbacher als Vertreter durch. Wood erhielt 80 Prozent Ja-Stimmen, Rickenbacher lediglich 46 Prozent, wie es am Dienstag aus Aktionärskreisen hiess. Im zweiten Schritt scheiterte er dann aber bei der Wahl durch die Gesamt-GV. Dort erhielt er lediglich 19,2 Prozent Ja-Stimmen und 79,6 Prozent Nein-Stimmen.

Es ist insofern nicht überraschend, dass er und die Hayek-Familie gegen den US-Investor Steven Wood standen. Swatch-Verwaltungsrat hatte sich gegen den US-Investoren Wood gestellt mit der Begründung, er sei nicht mit der Schweizer Industrie vertraut. Der Schweizer Rickenbacher wiederum ist unter anderem Präsident der Stiftung Switzerland Innovation und Vize im VR des Stromkonzerns BKW





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