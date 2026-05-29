Steven Spielberg: KI hat keinen Platz an meinem Tisch

US-Regisseur Steven Spielberg verzichtet beim Filmemachen auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Der Regisseur ist sich sicher, dass KI uns ersetzen wird, wenn wir es zulassen.

US-Regisseur Steven Spielberg verzichtet beim Filmemachen laut eigenen Worten auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Bei seiner Arbeit als Regisseur habe die Technologie jedoch nichts zu suchen, sagt er - und sendet eine Warnung an Hollywood.

Bei Steven Spielberg bleibt das Drehbuchschreiben den Menschen vorbehalten. Im Juni kommt sein Science-Fiction-Thriller "Disclosure Day" in die Deutschschweizer Kinos. US-Regisseur Steven Spielberg verzichtet beim Filmemachen laut eigenen Worten auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

"Es gibt einen Platz für KI in der Medizin und in der Forschung. Aber ich nutze KI nicht mal als Werkzeug für Recherche", sagte der 79-Jährige im Interview mit dem Magazin "Stern".

"In meinem Film gibt es keine von KI generierten Spezialeffekte", sagte der Oscar-Preisträger ("Schindler's List", "Saving Private Ryan") weiter. KI möge nützlich sein bei der Organisation von Filmproduktionen und der Erstellung eines Budgets.

"Aber wenn ich mit fünf Autoren in einem Raum sitze, gibt es für KI keinen Platz an diesem Tisch", sagte Spielberg. Diese könne unsere Ideen aus der Vergangenheit stehlen, um eine "hybride Imitation" zu erstellen: Eine Nachahmung von Dingen, die Menschen aus ihrer Vorstellungskraft und ihrem Erfahrungsschatz erschaffen haben.

"Deshalb brauche ich keine KI in meinem Leben", sagte Spielberg. Der US-Regisseur war bereits 2001 mit seinem Film "A.I. Artificial Intelligence" ein Thema von KI gewesen. In diesem Film erzählt die Geschichte von David, einem jungen Roboter, der kinderlosen Paaren den Nachwuchs ersetzt.

Spielbergs nächster Film, der Science-Fiction-Thriller "Disclosure Day", kommt am 10. Juni in die Deutschschweizer Kinos. Der Film soll die Frage aufwerfen, ob wir bereit sind, uns von Maschinen ersetzen zu lassen. Spielberg ist sich sicher, dass KI uns ersetzen wird, wenn wir es zulassen.

"Wir müssen verhindern, dass KI uns ersetzt", sagte Spielberg. Der Regisseur ist sich sicher, dass KI in Zukunft eine große Rolle in unserem Leben spielen wird.

"Aber ich will nicht, dass KI unsere Ideen stiehlt", sagte Spielberg. Der Film soll die Frage aufwerfen, ob wir bereit sind, uns von Maschinen ersetzen zu lassen. Spielberg ist sich sicher, dass KI uns ersetzen wird, wenn wir es zulassen.

"Wir müssen verhindern, dass KI uns ersetzt", sagte Spielberg. Der Regisseur ist sich sicher, dass KI in Zukunft eine große Rolle in unserem Leben spielen wird. "Aber ich will nicht, dass KI unsere Ideen stiehlt", sagte Spielberg





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