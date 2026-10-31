Steuersparen 2026: Wichtige Fristen und Abzüge für Hauseigentümer und KMU

Effektive Steueroptimierung bis Jahresende: Fristen für 3a-Einzahlungen, Sanierungsabzüge für Liegenschaften und Tipps für KMU-Inhaber in der Schweiz.

Die letzte Phase des laufenden Kalenderjahres bietet entscheidende Möglichkeiten zur Steueroptimierung für den kommenden Zeitraum. Wer seine Steuerlast im folgenden Jahr effektiv minimieren möchte, muss bestimmte finanzielle Maßnahmen bis zum Jahresende ergreifen. Dies betrifft sowohl private Steuerzahler als auch Unternehmenseigentümer, da viele Steuervorteile an strenge Fristen und Nachweispflichten geknüpft sind.

Sanierungsabzüge bei Liegenschaften nutzen

Eigentümer von Liegenschaften können seit dem ersten Januar des Jahres zweiundzwanzig von erweiterten Abzugsmöglichkeiten profitieren. Diese neuen Regelungen basieren auf der Energiestrategie zweiundfünfzig sowie dem Energiegesetz und sollen als finanzieller Anreiz dienen. Das Ziel besteht darin, Hauseigentümern zu helfen, den Energieverbrauch durch Sanierungen und Neubauten zu senken.

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Ausgaben für energiesparende Investitionen können neu in den beiden darauffolgenden Steuerperioden abgezogen werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Kosten in der laufenden Periode nicht vollständig steuerlich berücksichtigt werden konnten. Eine geschickte Planung ermöglicht es, solche Kosten auf bis zu drei Steuerperioden zu verteilen und somit steueroptimal aufzuteilen.

Wichtig ist zudem, dass Energiesparmaßnahmen bei der Bundessteuer nur noch bis zum einunddreißigsten Dezember des Jahres zweiundzwanzig geltend gemacht werden können. Die einzelnen Kantone haben jedoch das Recht, diesen Abzug bis zum Jahr zweiundfünfzig fortzuführen.

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Säule 3a und Vorsorgeoptimierung

Einzahlungen in die dritte Säule sind vollumfänglich steuerlich absetzbar und müssen spätestens am einunddreißigsten Dezember bei der Bank oder Versicherung gutgeschrieben sein. Personen, die erwerbstätig bleiben, können befristet über das ordentliche Rentenalter hinaus mit der dritten Säule steuerprivilegiert sparen. Wer die Mittel zur Verfügung hat, sollte die Einzahlung für das Jahr zweiundzwanzig sieben bereits im Januar vornehmen.

Die Zinsen sind in der Regel höher und das Kapital bleibt steuerfrei. Falls eine Beitragslücke besteht, die von der Pensionskasse geprüft werden sollte, können noch bis zum Jahresende sogenannte Einkäufe geleistet werden. Diese sind in der nächsten Steuererklärung dann vollumfänglich abziehbar.

Für Einzahlungen, die dem Jahr zweiundzwanzig sechs gutgeschrieben werden sollen, empfiehlt sich ein Termin vor dem fünfzehnten Dezember. Das Gutschriftsdatum ist entscheidend für den steuerlichen Abzug. Je nach Höhe des Einkommens können sich im Kanton Zug signifikante Vorteile ergeben.

Umzüge und Heirat: Steuerliche Konsequenzen

Wer auf das Jahresende hin umzieht, sollte darauf achten, wo er am einunddreißigsten Dezember seinen offiziellen Wohnsitz hat. Dieser Stichtag entscheidet darüber, in welchem Kanton oder welcher Gemeinde man für das gesamte abgelaufene Jahr besteuert wird. Dies gilt beispielsweise auch für den Kanton Luzern, wobei der umgekehrte Fall sinngemäß gilt.

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Es empfiehlt sich daher, je nach kantonalem Steuertarif mit der Anmeldung am neuen Wohnort bis Januar zuzuwarten oder die Anmeldung bereits im Dezember vorzunehmen. Wichtig ist, dass der Lebensmittelpunkt tatsächlich verlegt wird und dies mit Unterlagen wie einem Mietvertrag nachgewiesen werden kann. Nur das Verlegen von Papieren reicht nicht aus.

Im Kanton Zug gilt für Heiratende, dass für die gesamte Steuerperiode die Verhältnisse am einunddreißigsten Dezember maßgebend sind. Wer Ende November heiratet, muss Einkünfte und Vermögen zusammenrechnen. Bei voll erwerbstätigen Paaren kann dies zu einer spürbaren Mehrbelastung durch die Steuerprogression führen. Eine Heirat im Januar eines neuen Jahres ermöglicht dagegen eine getrennte Versteuerung im Vorjahr.

KMU-Inhaber und Spendenabzüge

Falls man im kommenden Jahr pensioniert wird, lohnt es sich oft, das Guthaben der dritten Säule noch im aktuellen Jahr zu beziehen. Für KMU-Inhaber, die an einer juristischen Person wie einer AG mit mindestens zehn Prozent beteiligt sind, gelten spezielle Regeln. Vereinnahmte Dividenden müssen nur zu fünfzig Prozent versteuert werden, während der Bund sie zu siebzig Prozent besteuert.

Es kann sich daher lohnen, sich Ende Jahr eine Dividende statt eines Bonus auszuschütten, der zu hundert Prozent versteuert wird. Zudem können der Bund und der Kanton Zug einen Abzug für gemeinnützige Zuwendungen gestatten. Voraussetzung ist, dass die Zahlung an eine steuerbefreite Institution fließt. Die Steuerverwaltungen führen entsprechende Listen dieser Organisationen.