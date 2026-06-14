Steuersätze im Kanton Nidwalden sinken

Die Stimmbevölkerung im Kanton Nidwalden hat die Revision des Steuergesetzes abgesegnet und damit die Steuersätze für die höchsten Einkommen gesenkt. Die Stimmbeteiligung betrug 59,3 Prozent.

Die Steuersätze für die höchsten Einkommen sinken im Kanton Nidwalden von 2,75 auf 2,59 Prozent. Die Stimmbevölkerung hat die vom Landrat beschlossene Revision des Steuergesetzes abgesegnet und den Gegenvorschlag verworfen.

Sie bewilligten zudem einen Kredit für eine neue Turnhalle am Kollegium in Stans. Im Kanton Nidwalden ist aufgrund der verabschiedeten Steuergesetzrevision mit Mindereinnahmen auf Kantons- und Gemeindeebene zu rechnen. Mit 69,5 Prozent der Stimmen fiel das Ja zur Steuersenkung deutlich aus. 12'277 Stimmberechtigte folgten der bürgerlichen Mehrheit des Landrats, 5380 stimmten gegen das neue Steuergesetz. Die Stimmbeteiligung betrug 59,3 Prozent, wie der Kanton in einer Mitteilung schrieb.

Für den Bau einer neuen Dreifachsporthalle an der kantonalen Mittelschule Kollegium St. Fidelis erfuhr eine hohe Zustimmung von 72,8 Prozent. Der Landrat hatte ihren Entwurf der Revision in der Beratung gegen ihren Willen angepasst. Dennoch begrüsst Finanzdirektorin Michèle Blöchliger (SVP) das Ja zur Steuergesetzrevision.

"Dadurch erfahren nicht nur alle Bevölkerungsschichten eine spürbare steuerliche Entlastung, sondern wird auch die Wettbewerbsfähigkeit Nidwaldens insgesamt gestärkt", liess sie sich in der Mitteilung zitieren. Unumstrittener Teil der Revision waren Massnahmen zur Entlastung von Familien, etwa die Erhöhung der Kinderabzüge. Der Landrat schuf zudem weitere Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer





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