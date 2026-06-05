Sterbliche Überreste der vermissten Abrar in Interlaken gefunden

Die Kantonspolizei Bern geht von einem Unfall auf dem Wanderweg zwischen dem Harderkulm und dem Augstmatthorn aus. Die Familie der verstorbenen Frau ist von der Polizei informiert worden. Die Polizei bittet um Verständnis und Respekt für die Familie in dieser schwierigen Zeit.

Sterbliche Überreste der seit Anfang Mai vermissten Abrar wurden in der Region Interlaken gefunden. Die Kantonspolizei Bern geht von einem Unfall auf dem Wanderweg zwischen dem Harderkulm und dem Augstmatthorn aus.

Bergführer Kaufmann von Alpine Rettung Schweiz warnt vor steilen Abhängen, Schneefeldern im Frühling und ungeeignetem Schuhwerk. Am Montag und Dienstag entdeckten die Involvierten einer Suchaktion sterbliche Überreste, die der Frau zugeordnet werden konnten. Abrar hatte gemäss bisherigen Erkenntnissen geplant, vom Harderkulm in Richtung Augstmatthorn zu wandern. Ihr Ziel erreichte sie nie.

Der von Abrar geplante Wanderweg über den Brienzergrat ist ein beliebtes Ausflugsziel, stellt jedoch auch gewisse Anforderungen an die Wanderer: Die Strecke ist exponiert, teilweise geht es auf beiden Seiten des Wanderweges steil bergab. Zudem kann feuchtes Wetter die Rutschgefahr noch erhöhen, sagt Johann Kaufmann, Bergführer und Fachspezialist bei Alpine Rettung Schweiz, zu 20 Minuten. Besonders im Frühling seien auf einzelnen Abschnitten noch Schneefelder vorhanden. Dadurch steige zusätzlich das Risiko auszurutschen.

Wir mussten deswegen schon mehrmals Leute dort holen, so der Rettungsspezialist. Die Route sei nicht ohne. Selten. Nach Einschätzung von Kaufmann können insbesondere mangelnde Erfahrung, ungenügende Ausrüstung sowie ungeeignetes Schuhwerk das Unfallrisiko erhöhen: Besonders Wanderschuhe sind für einen guten Halt wichtig.

Die Wanderung auf dem Brienzergrat sei seit Jahren bekannt und ziehe weiterhin zahlreiche Besucher an: Es sind sicher nicht weniger Leute geworden, sagt Kaufmann. Er bezeichnet das Gebiet ausserdem als Instagram-Hotspot: Der Ausblick dort oben auf die Umgebung ist wunderschön, die Verlockung ist deshalb gross, dorthin zu gehen. Die Kantonspolizei Bern hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären. Die Familie der verstorbenen Frau ist von der Polizei informiert worden.

Die Polizei bittet um Verständnis und Respekt für die Familie in dieser schwierigen Zeit





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