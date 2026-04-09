Sterbeseminar: Wenn der Tod zum Leben ermutigt

Eine junge Moderatorin nimmt an einem Sterbeseminar in Südkorea teil und setzt sich intensiv mit der Frage nach dem Tod auseinander. Dabei erlebt sie emotionale Momente und erkennt die Bedeutung eines bewussten Lebens.

„Was würdest du bereuen, wenn du heute stirbst?“ Diese Frage, gestellt von Kihoo Kim, dem Leiter des Sterbeseminar s, überrumpelt mich gleich zu Beginn. Sie erscheint mir übermächtig und anstrengend. Muss ich mich mit noch nicht einmal 30 Jahren wirklich mit dem Tod auseinandersetzen? Als Moderatorin von „Zwei Reisen“ bin ich in Namyangju, Südkorea, dieser Frage auf den Grund gegangen, denn dort boomt die Auseinandersetzung mit dem Tod .

Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, sich damit zu beschäftigen. Die andere junge Touristin, die mit ihren Eltern teilnimmt, scheint dies genauso zu sehen. Die restlichen Teilnehmer stammen aus Südkorea, wo diese Art der Auseinandersetzung mit dem Tod sehr verbreitet ist. Kihoo Kim berichtet, dass seine Seminare regelmäßig ausgebucht sind.\Léa Burger von der SRF-Fachredaktion Religion ordnet die Situation ein: „Die Corona-Pandemie hat uns die Verletzlichkeit des Lebens vor Augen geführt, wodurch die Auseinandersetzung mit dem Tod zugenommen hat. Meine Beobachtung ist auch, dass das urmenschliche Thema Sterben und Tod schon länger en vogue ist, in Form von Sterbetagebüchern, Podcasts, Büchern und Festivals.“ Im Seminar selbst erlebe ich skurrile Momente, die ich fast zum Lachen komisch finde, vielleicht aufgrund meines Hangs zum Galgenhumor oder kulturellen Unterschieden. Schwierigkeiten hatte ich bei dem Experiment, Videos von Katastrophen und tragischen Schicksalen in schneller Abfolge zu sehen. Doch nur wenige Minuten später ändert sich meine Stimmung grundlegend. Ich beginne, intensiv über die Inschrift für meinen Grabstein nachzudenken. Wie fasst man zusammen, was einem im Leben wichtig war und wie man in Erinnerung bleiben möchte? Ich schreibe schließlich „Die, die geliebt hat“ auf das Papier. Besonders emotional werde ich beim Verfassen meines Abschiedsbriefs, dem Kern des Seminars: An wen möchte ich zum Abschied noch ein paar Worte richten? In diesem Moment werden meine Worte auf Schweizerdeutsch ganz automatisch ausgesprochen, es fühlt sich natürlicher an. Ich bedanke mich bei meiner Familie und bitte sie, nicht zu viel Zeit mit dem Trauern zu verbringen. Dabei kommen mir die Tränen. Die Erkenntnis, dass dies tatsächlich mein letzter Tag sein könnte, wird sehr real. Beim Vorlesen kann ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Nun verstehe ich den Hype um diese Seminare. Die Eindrücke zeigen mir, wie dankbar ich für mein Leben bin. Léa Burger bekräftigt: „Das Nachdenken über den Tod lehrt uns, dass das Leben endlich ist und gerade darum bewusst und möglichst gut gelebt werden soll. Daran erinnert auch der lateinische Spruch ‹memento mori›, sinngemäß: Bedenke, dass du eines Tages sterben wirst. Durch dieses Bewusstsein kann sich eine gewisse Dringlichkeit für das Leben ergeben, weil es eben nicht unendlich weitergeht und manche Dinge jetzt getan werden sollen.“\Als Nächstes müssen wir uns in einen Sarg legen. Beim Einsteigen konzentriere ich mich auf meine Atmung. In einer dunklen Box zu liegen, ist nicht angenehm, und ich brauche Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Langsam kann ich mich auf diese „Todesmeditation“ einlassen. Am Ende, als ich symbolisch an meinem eigenen Grab stehe, werde ich gedanklich zur Einstiegsfrage zurückgeführt: „Was würdest du bereuen, wenn du heute stirbst?“ Ich komme zu dem Schluss, dass ich mich zu oft um das Wohlbefinden anderer gekümmert habe, anstatt meine eigenen Bedürfnisse zu priorisieren. An diesem Tag schwöre ich mir, dies in Zukunft zu ändern: Ich werde mich zuerst um mich selbst kümmern. Vielleicht wäre es für andere Menschen ebenso wohltuend, sich dieser Frage schonungslos und ehrlich zu stellen





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