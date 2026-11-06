Stephen Miller stößt Susie Wiles als Stabschef ab: Harter Kurs nach Wahlverlust

Donald Trump ernennt Stephen Miller zum neuen Stabschef nach der Wahlniederlage der Republikaner. Sein radikaler Kurs soll die Partei wieder festigen und die Macht im Weißen Haus stärken.

Donald Trump hat Stephen Miller zum neuen Stabschef des Weißen Hauses ernannt und damit die bisherigen Leiterin Susie Wiles abgelöst. Diese Personalentscheidung markiert einen deutlichen Richtungswechsel im Regierungshandeln und sendet ein klares Signal an die eigene Partei sowie die internationale Gemeinschaft. Der 41-jährige Miller, der bis dato als Vize- Stabschef fungierte und für Fragen der inneren Sicherheit zuständig war, rückt damit in das Zentrum der Macht. Die Ernennung erfolgt unmittelbar nach der schweren Wahlniederlage der Republikaner bei den Midterms, bei denen die Partei viele Sitze im Parlament an die Demokraten verlor. Mit dieser Entscheidung will Trump eine harte Linie in der Migrations- und Sicherheitspolitik durchsetzen und die Kontrolle über die Agenda des Weißen Hauses festigen.

Radikale Abschiebungspolitik als Kernstrategie

Stephen Miller gilt als der ideologische Architekt der strengen Abschiebungspolitik von Donald Trump. In seiner neuen Rolle als Stabschef soll er die "America First"-Strategie weiter vorantreiben und die Einwanderung drastisch einschränken. Zu seinen bisherigen Maßnahmen gehörten die Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze, die Einstellung fast aller US-Flüchtlingsprogramme und die systematische Entfernung von Nicht-Trump-Loyalisten aus öffentlichen Ämtern. Diese Positionen haben in der Vergangenheit die amerikanische Gesellschaft stark gespalten und zu heftigen Kontroversen geführt. Miller wird oft als "Hardliner" bezeichnet, dessen Ideen darauf abzielen, Massenhaftungen von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus zu ermöglichen.

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Miller ist einer der am längsten dienenden und einflussreichsten Mitarbeiter von Trump. Seine Ernennung auf den höchsten Posten der Exekutive unterstreicht die Absicht des Präsidenten, eine radikale Linie im Regierungshandel durchzusetzen. Bisher hatte Miller bereits als enger Berater die Politik in Fragen der inneren Sicherheit maßgeblich beeinflusst. Die Übergabe der Macht an ihn erfolgt nach der Ablösung von Susie Wiles, die bis zu diesem Zeitpunkt die Rolle der Stabschefin innehatte. Diese Änderung soll demonstrieren, dass der Wind im Weißen Haus rauher wird und die Priorität auf einer strikten Durchsetzung der Grenz- und Sicherheitspolitik liegt.

Kontroverse Vergangenheit und politische Gegner

Die Kandidatur von Stephen Miller stößt auf scharfe Kritik von demokratischer Seite und gilt als Auslöser für große Proteste. Hakeem Jeffries, der demokratische Minderheitsführer im US-Repräsentantenhaus, beschrieb Miller als "gefährlichen Ausländerfeind und rücksichtslosen Extremisten". Ein besonders umstrittener Vorfall geschah im Januar, als der US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis im Umfeld eines Einsatzes von Bundesbeamten gegen Migranten erschossen wurde. Miller inszenierte sich daraufhin als Scharfmacher und bezeichnete Pretti als "inländischen Terrorist". Dieser Vorstoß ging jedoch für die Regierung nach hinten los, da der Protest in ganz Amerika hochkochte und Trump zurückrudern musste.

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Auch Versuche, das per Verfassung verbriefte Geburtsrecht in den USA einzuschränken, wurden durch das höchste US-Gericht blockiert. Die Ernennung von Miller findet in einem Umfeld statt, in dem die Republikaner nach der Wahlniederlage um die künftige Ausrichtung ringen. Viele Wähler haben ihre Frustration bei den Midterms zum Ausdruck gebracht, was zu internen Debatten darüber führt, ob man mit Trump noch auf das richtige Pferd setzt. Kritiker befürchten, dass die hardline-Politik von Miller die politische Spaltung weiter vertiefen und die Legitimität der Regierung untergraben könnte.

Unsicherheit in der Führungselite und zukünftige Pläne

Die Ernennung von Stephen Miller löst Unsicherheit über die politische Zukunft weiterer hochrangiger Amtsträger aus. Gemunkelt wird in Medienberichten, dass Vizepräsident JD Vance und Aussenminister Marco Rubio derzeit über ihre künftige Position nachdenken. JD Vance veröffentlichte kurz nach der Wahlniederlage einen überraschend kritischen Beitrag auf der Plattform X, in dem er den Konflikt mit dem Iran als Hauptursache für das Wahlergebnis ausmachte. Damit ging er deutlich auf Distanz zu Trump und dessen hartem Kurs. Medien deuteten dies als potenziellen Schritt von Vance, sich als Präsidentschaftskandidat für das Jahr 2028 in Position zu bringen.

Auch im Falle von Marco Rubio gab es Gerüchte über einen möglichen Rücktritt oder Ambitionen für die Präsidentschaft. Rubio sagte lediglich, er liebe die Arbeit, die er mache, und wisse nicht, woher die Meldungen kämen. Er hatte bereits 2016 Ambitionen auf eine Präsidentschaft geäußert, zog seine Kandidatur jedoch zugunsten eines anderen Bewerbers zurück, wobei Donald Trump damals einer seiner Konkurrenten war. Die aktuelle Umstrukturierung im Weißen Haus wirft Fragen auf, wie stabil die Führungsbasis der Partei nach der klaren Abweisung durch die Wähler ist und welche Rollen die verbleibenden Akteure in den kommenden Jahren spielen werden.