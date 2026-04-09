Stephan Lichtsteiner: Vom Juve-Star zum FCB-Trainer – Einblicke in seine Entwicklung

Stephan Lichtsteiner spricht über seine Anfänge als Trainer beim FC Basel, seine Erfahrungen bei Juventus Turin und die Herausforderungen, die mit der neuen Rolle einhergehen. Er reflektiert über seine Lernkurve, seine Verbundenheit zu Juventus und die Bedeutung des Lernens und der kontinuierlichen Verbesserung.

Nach einem holprigen Start in Basel scheint Stephan Lichtsteiner allmählich in der Super League als Trainer Fuß zu fassen. In einem aktuellen Interview gibt der Coach des FC Basel Einblicke in seine Entwicklung und die Herausforderungen, die mit der neuen Rolle einhergehen. Lichtsteiner, der in seiner aktiven Karriere als Spieler international Erfolge feierte, reflektiert über seine Lernkurve und die stetige Verbesserung, die er anstrebt.

Er betont die Bedeutung des Lernens und der Fähigkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Lichtsteiner äußert sich auch zu seiner Zeit bei Juventus Turin, wo er zwischen 2011 und 2018 siebenmal italienischer Meister wurde. Die tiefe Verbundenheit zu Juventus, so Lichtsteiner, sei bis heute ungebrochen. In Italien brauchte der ehemalige Nati-Captain anfangs eine gewisse Eingewöhnungszeit, insbesondere bei Lazio Rom, wo die Strukturen und Arbeitsweisen anders waren als in der Schweiz. Er beschreibt die Unterschiede zwischen der italienischen und der schweizerischen Mentalität, die sich in der Präzision und dem Arbeitsrhythmus widerspiegelten. Diese anfängliche Anpassungsphase sei für einen Schweizer Profi anfangs eine Herausforderung gewesen.\Lichtsteiner erinnert sich an seine Zeit bei Juventus, in der er trotz sportlicher Erfolge auch Rückschläge erlebte. Im Jahr 2016 wurde er nicht für den Champions-League-Kader nominiert, was Gerüchte über einen möglichen Abschied aus Turin auslöste. Selbst der Erzrivale Inter Mailand soll Interesse an dem Schweizer Nationalspieler gezeigt haben. Doch Lichtsteiner lehnte einen Wechsel ab, da ihm Juventus zu sehr am Herzen lag. Er betrachtet einen Wechsel zu einem anderen italienischen Verein als Verrat. In der Rückrunde jener Saison wurde er dann doch noch für die K.o.-Phase der Königsklasse nominiert. Juventus erreichte das Finale, unterlag dort jedoch Real Madrid. Auch zwei Jahre zuvor scheiterte Juventus im Finale gegen Barcelona. Diese beiden Finalspiele, so Lichtsteiner, hätten ihm den Schlaf geraubt und schmerzten ihn bis heute. Er blickt auch auf seine Anfänge in Italien zurück, als er 2008 zu Lazio Rom wechselte. Die Umstellung von der Schweizer Mentalität auf die italienische Kultur war eine Herausforderung. Er berichtet von den anfänglichen Schwierigkeiten, sich an den langsameren Rhythmus und die weniger präzise Arbeitsweise zu gewöhnen. Für einen Schweizer sei dies am Anfang ungewohnt gewesen.\Der Start von Lichtsteiner als Trainer beim FC Basel war ebenfalls von Schwierigkeiten geprägt. Die ersten drei Spiele unter seiner Leitung, nachdem er im Januar vom Erstligisten Wettswil-Bonstetten zum FCB gewechselt war, gingen verloren. Basel schied frühzeitig aus der Europa League und dem Schweizer Cup aus. Die Titelträume mussten somit frühzeitig begraben werden. Mittlerweile scheint Lichtsteiner jedoch angekommen zu sein. Aus den letzten sechs Spielen resultierten vier Siege und ein Unentschieden. Der Coach sieht beim FC Basel das perfekte Umfeld für junge Spieler und Trainer. Er betont die Bedeutung des FCB als Sprungbrett für junge Talente, da die Spiele stets von Scouts verfolgt werden. Er lobt die Möglichkeit, ohne großen Druck wachsen zu können, was auch für ihn selbst gelte. Lichtsteiner gibt zudem Einblicke in seine Zeit nach der aktiven Karriere, in der er zunächst ein Praktikum als Uhrmacher absolvierte, um sich neu zu orientieren und andere Interessen zu verfolgen. Er betont, dass er sich dann jedoch entschieden habe, zum Fußball zurückzukehren, und das Angebot als Trainer beim FC Basel angenommen habe, um sich voll und ganz auf diese neue Herausforderung zu konzentrieren





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