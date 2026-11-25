Stella Parpan studierte Medizin in Basel und arbeitet nun als Assistenzärztin im Kantonsspital Uri. Ihr Weg zu Marco Odermatt begann im Kindergarten.

Stella Parpan hat sich einen festen Platz im Gesundheitswesen der Ostschweiz erarbeitet und arbeitet derzeit als Assistenzärztin am Kantonsspital Uri in Altdorf. Ihre berufliche Laufbahn unterscheidet sich deutlich von der ihres Partners, des alpinen Skiweltcup-Siegers Marco Odermatt, der kontinuierlich neue Erfolge im internationalen Skisport feiert. Die Verbindung zwischen den beiden reicht jedoch weit zurück in die gemeinsame Kindheit, bevor sie im Jahr 2020 romantisch zusammenfanden.

Akademischer Werdegang und Klinische Praxis

Stella Parpan absolvierte von 2019 bis 2025 ein Medizinstudium an der Universität Basel. Vor Beginn dieses anspruchsvollen Studiums erwarb sie ihre Matura an der Maturitätsschule für Erwachsene in Luzern. Während ihrer akademischen Ausbildung sammelte sie umfassende praktische Erfahrungen in einer Vielzahl medizinischer Fachdisziplinen. Dazu zählten die Intensivmedizin, die Anästhesie, die Pädiatrie und die Psychiatrie.

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Seit November 2025 ist sie fest als Assistenzärztin am Kantonsspital Uri in Altdorf tätig. In ihrer aktuellen Position ist sie spezifisch in den Bereichen der Allgemein- und Viszeralchirurgie eingesetzt. Dieser Schritt markiert den Übergang von der theoretischen Ausbildung in die praktische klinische Versorgung, wobei sie ihr Wissen aus den verschiedenen vorherigen Einsatzzweigen nun in der chirurgischen Versorgung anwendet.

Die romantische Verbindung seit dem Kindergarten

Die Beziehung zwischen Marco Odermatt und Stella Parpan basiert auf einer langjährigen Bekanntschaft. Beide besuchten denselben Kindergarten, verloren sich jedoch anschließend für einen längeren Zeitraum aus den Augen. Die Wiederaufnahme des Kontakts erfolgte Anfang 2020, als der Skirennfahrer sich während einer Verletzungspause über die soziale Plattform Snapchat bei seiner ehemaligen Kindergartenbekanntschaft meldete.

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Ein erstes persönliches Date fand in informeller Atmosphäre bei einem Spieleabend mit den Freundinnen von Stella Parpan statt. Die damals noch studierende Medizinerin zeigte sich initial skeptisch bezüglich der Kompatibilität des Paares. In ihrer späteren Aussage in der im November 2025 erschienenen Biografie "Marco Odermatt - Meine Welt" gab sie zu, häufig gedacht zu haben, dass die beiden charakterlich nicht zusammenpassen würden.

Neben diesen anfänglichen Zweifeln sind es gerade die unterschiedlichen Charakterzüge, die die Beziehung stabilisieren. Stella Parpan beschreibt sich als weniger sportlich als ihr Partner, als nachdenklicher und als jemand, der gerne Zeit für sich allein verbringt. Marco Odermatt schätzt diese Eigenheiten seiner Freundin ausdrücklich, was die Dynamik ihres Zusammenseins prägt.

Gemeinsame Freizeit und Familiäre Begegnungen

Trotz ihrer unterschiedlichen Temperamente teilen Stella Parpan und Marco Odermatt klare gemeinsame Interessen in ihrer Freizeit. Sie verbringen ihre freie Zeit gerne in der natürlichen Umgebung der Schweiz. Die Berge, der Wald und der See sind Orte, die das Paar verbindet. Daneben schätzen sie auch das gemeinsame Ausgehen und das Feiern mit Freunden.

Eine besondere Anekdote aus ihrer gemeinsamen Geschichte betrifft die erste Begegnung von Stella Parpan mit ihrer Mutter und dem erfolgreichen Skirennfahrer. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Mutter von Stella Parpan Marco Odermatt lediglich als bekannte Persönlichkeit aus Zeitungsartikeln gekannt. Die Überraschung war daher groß, als sie eines Morgens in die Küche kam und Marco Odermatt dort an der Kaffeemaschine erwartete, was den Beginn ihrer persönlichen Integration in den Familienkreis markierte.