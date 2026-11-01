Steinach-Revival in St. Gallen: Neue Studie zu Kosten und Umsetzung

Eine Machbarkeitsstudie für St. Gallen zeigt, wie die Steinach zurück ins Stadtbild kommt. Kosten von über sieben Millionen Franken stehen gegen Mehrfachnutzen.

Der Verein Grünes Gallustal hat eine neue Machbarkeitsstudie vorgelegt, die den Vorschlag enthält, die Steinach in St. Gallen teilweise wieder an die Oberfläche zu führen. Diese Initiative zielt darauf ab, den historischen Bach auf einem Abschnitt von rund sechshundert Metern sichtbar zu machen. Der geplante Verlauf beginnt in der Mühlenenschlucht und führt entlang des Klosters bis hin zur Lämmlisbrunnenstrasse. Derzeit liegt das Ergebnis dieser Untersuchungen der Stadtregierung von St. Gallen vor, um eine weitere Entscheidung über die Realisierung vorzubereiten.

Historische Bedeutung und Ursprung

Die Steinach ist untrennbar mit der Gründungsgeschichte der Region verbunden. Der Legende nach begegnete der irische Mönch Gallus am Ufer dieses Baches im Jahr sechzehnhundertzwölf einem Bären. Dieses Ereignis wird bis heute als ein zentrales Symbol der Stadt St. Gallen betrachtet. In direkter Folge soll dort sowohl die Zelle des Heiligen als auch das spätere Kloster entstanden sein. Jahrhunderte lang versorgte der Bach die Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser und prägte die urbane Entwicklung maßgeblich.

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Ab dem Jahr neunzehnhundertsiebenundsechzig begann die Stadt jedoch, den Bach abschnittsweise unter die Erde zu verlegen. Diese Maßnahme wurde zu jener Zeit als ein notwendiger technischer Fortschritt zur Verbesserung der Hygiene angesehen. Heute gilt diese Verlegung jedoch weitgehend als ein Verlust an historischem und symbolischem Erbe. Reto von Aesch vom Verein Grünes Gallustal betont, dass mit der Überdeckung nicht nur ein Gewässer, sondern auch identitätsstiftende Elemente der Stadt verschwanden.

Ursachen der Verrohrung und aktuelle Pläne

Mit dem Wachstum der Stadt und der fortschreitenden Industrialisierung änderte sich die Funktion des Baches grundlegend. Er diente zunehmend als offener Abwasserkanal, was zu erheblichen hygienischen Problemen und starken Geruchsbelästigungen in der Bevölkerung führte. Reto von Aesch beschreibt, dass die Steinach ab dem siebzehnten Jahrhundert im Volksmund als stinkende Kloake bezeichnet wurde. Diese Entwicklung zwang die Stadtbehörden dazu, das Gewässer zu überwölben, um die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern.

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Die neuen Visualisierungen zur Steinach zeigen ein Konzept, das die Breite der bestehenden Straßen zugunsten eines länglichen Parks reduziert. Bäume, Bänke, kleine Brücken und Außensitzplätze sollen den öffentlichen Raum charakterisieren, während die Steinach mitten hindurchfließt. Jasmin Kaufmann, die für das Projekt verantwortlich ist, erklärt gegenüber SRF, dass diese Gestaltung die Aufenthaltsqualität deutlich steigert. Der Bach würde zusätzlich zur Abkühlung der Stadt beitragen und eine hohe Attraktivität für die Bürger erzeugen.

Internationale Trends und ökologischer Nutzen

Die Idee zur Rückkehr der Steinach an die Oberfläche steht im Einklang mit einem internationalen Trend, der als Daylighting bekannt ist. In vielen europäischen Städten wie Zürich werden seit den achtziger Jahren bereits eingedolte Gewässer freigelegt. Das bekannteste Beispiel ist jedoch der Cheonggyecheon in Seoul, wo Anfang der zweitausenderjahre eine Stadtautobahn einem offenen Bachlauf wich. Solche Projekte zielen darauf ab, den Hochwasserschutz zu verbessern, die Biodiversität zu steigern und attraktivere öffentliche Räume zu schaffen.

Für St. Gallen sieht das aktuelle Zeitfenster für eine Umsetzung günstig aus. Entlang des möglichen Bachverlaufs sollen in den kommenden Jahren Leitungen für die Fernwärme verlegt werden. Da die Straßen für diese Arbeiten ohnehin geöffnet werden müssen, lassen sich die Maßnahmen mit der Offenlegung der Steinach kombinieren. Dieser Ansatz soll die Baukosten effizienter gestalten und die Belastung für den Verkehr gering halten. Es entsteht somit eine Chance, historische und infrastrukturelle Vorhaben synergistisch zu nutzen.

Kostenkalkulation und finanzielle Bewertungen

Die vorliegende Studie kalkuliert mit Gesamtkosten von über sieben Millionen Franken für die Maßnahme. Den Verfassern zufolge stehen diesen Ausgaben jedoch erhebliche Vorteile gegenüber. Dazu gehören ein verbesserter Hochwasserschutz, mehr Biodiversität sowie kühlere Stadträume. Umweltingenieur Georg Fässler, der im Rahmen der Studie den Bereich Wasserbau untersuchte, ist überzeugt, dass die möglichen Einsparungen bei Hochwasserschäden die Investitionskosten übertreffen. Er bezeichnet die Offenlegung daher als kostenwirksam und wirtschaftlich sinnvoll.

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Die Studie wurde nun offiziell der St. Galler Stadtregierung übergeben. Diese muss nun entscheiden, ob die vorgeschlagene Idee weiterverfolgt werden soll. Es ist noch nicht geklärt, ob die Steinach tatsächlich ans Tageslicht zurückkehren wird. Dennoch liegt erstmals seit Jahrzehnten eine konkrete Grundlage für die Diskussion vor. Die alte Idee eines offenen Gewässers im Stadtbild erhält damit eine neue, praktische Perspektive.