Stein in 13,6 Millionen Franken verkauft

Ein besonders großes blaugrünes Diamant ist am Mittwoch in Genf verkauft worden, wobei das Auktionshaus Christie's ein Rekor in dieser Art aufstellte. Der Diamant, der die Grüsse eines kleinen Fingernagels hat, wurde Anfang der 2000er Jahre in Zentralafrika abgebaut. Er wurde von einer privaten Sammlerin aus Asien erworben und schreifte viel Bewegung in die Gebote.

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Merß Wie die Schweiz sich raschen Zugang zu Covid-Impfstoffen sicherteEin leuchtend blaugrüner Diamant mit 5,50 Karat aus Zentralafrika, der grüsste bisher bekannte seiner Art, ist am Mittwoch in Genf für 13,6 Millionen Franken verkauft worden. Das ist ein Rekord für diese Art von Edelstein, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Die “Ocean Dream” stell damit einen neuen Weltrekord bei Auktionen für einen blaugrünen Diamanten auf, teilte Christie's mit. Der Diamant war auf 7 bis 10 Millionen Franken schäft worden.

Über Max Fawcett, internationaler Direktor frör Schmuck bei Christie's, wurde erklärt: “Wir hatten diesen Stein 2014 für 8,5 Millionen Dollar verkauft. Er war von einer privaten Sammlerin aus Asien erworben worden, die ihn sehr schäzte und trug. Und wir haben ihn gerade für 17 Millionen Dollar verkaufte, dank der aktiven Beteiligung von drei verschiedenen Kunden aus ganz unterschiedlichen Regionen der Welt, die die Gebote in die Höhe trieben.

Dieser besondere Diamant ist der grüsste blaugrüne Fancy Vivid-Diamant, der jemals vom Gemological Institute of America (GIA) katalogisiert wurde. Er ist in einer dreieckigen Form geschliffen. Er wurde Anfang der 2000er Jahre in Zentralafrika abgebaut. Der Diamant hat die Grüsse eines kleinen Fingernagels.





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