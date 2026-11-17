Die Stadt Stein am Rhein erhöht den Preis der Jahresparkscheibe auf 40 Franken und führt ab 2027 eine strikte Digitalisierung sowie neue Nutzungsbegrenzungen ein.

Der Stadtrat Stein am Rhein hat eine umfassende Modernisierung der lokalen Parkierung sregeln beschlossen, die ab 2027 in Kraft treten wird. Die zentrale Maßnahme umfasst die vollständige Digitalisierung der Monats- und Jahresparkkarten sowie eine signifikante Preiserhöhung der Jahresparkscheibe. Diese Anpassungen sollen die Verwaltung effizienter gestalten, Missbräuche eindämmen und die Verfügbarkeit der öffentlichen Parkplätze für alle Nutzer erhöhen.

Digitalisierung und Preisanpassung der Parkkarte

Ab 2027 erfolgt die Ausgabe von Monats- und Jahresparkkarten in Stein am Rhein ausschließlich über ein Online-Portal. Die Herstellung von physischen Papierkarten entfällt damit vollständig. Der Preis für die Jahresparkscheibe wird von 30 Franken auf 40 Franken angehoben. Dies stellt die erste Preisanpassung seit dem 1. Januar 2009 dar. Die Stadt begründet die Erhöhung mit den gestiegenen Kosten für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze sowie der Produktion der neuen digitalen Karten. Für den Nutzer entspricht dies einem monatlichen Aufwand von rund 3,35 Franken.

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Um den Übergang für alle Bürger zu gewährleisten, bieten die Einwohnerdienste Stein am Rhein technische Unterstützung an. Personen, die keinen Internetzugang besitzen oder Schwierigkeiten bei der digitalen Bestellung haben, können sich an die Mitarbeiter der Einwohnerdienste wenden. Diese übernehmen dann die notwendigen Eingaben und stellen sicher, dass niemand von den neuen digitalen Angeboten ausgeschlossen wird. Der Stadtrat betont, dass die Parkkarte trotz der höheren Kosten und der digitalen Umstellung ein attraktives und günstiges Angebot für die Bevölkerung bleibt.

Strikte Nutzungsbeschränkungen gegen Missbrauch

Parallel zur Preiserhöhung werden die Nutzungsbedingungen der Jahresparkscheibe deutlich verschärft. In der Zukunft darf die Karte während der gebührenpflichtigen Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr höchstens zweimal täglich eingesetzt werden. Jede Nutzung ist auf maximal zwei Stunden begrenzt. Zwischen dem Ende der ersten und dem Beginn der zweiten Nutzung muss eine Pause von mindestens vier Stunden liegen. Ein konkretes Beispiel verdeutlicht dies: Wer um 09.00 Uhr parkt, darf die Karte bis 11.00 Uhr nutzen, die nächste Nutzung ist jedoch erst ab 13.00 Uhr erlaubt.

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Hintergrund für diese strenge Regelung sind Beobachtungen der letzten Jahre, bei denen Nachstellen der Parkscheibe vermehrt auftrat. Dadurch wurden Parkplätze länger belegt, als es der eigentliche Zweck des Angebots vorsieht. Die Stadt will mit der neuen Regelung verhindern, dass die Parkscheibe als Dauerparkbewilligung für den ganzen Tag missbraucht wird. Stattdessen soll sie kurze Aufenthalte für Einkäufe, Behördengänge oder Besuche in der Gastronomie ermöglichen. Dies soll dazu beitragen, dass die Parkplätze häufiger wechselnd genutzt werden und mehr Besuchern zur Verfügung stehen.

Synchrone Unterstützung des lokalen Gewerbes

Der Stadtrat ist sich bewusst, dass die neue Regelung mit einer Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten einhergeht. Ziel ist jedoch eine faire und kontrollierbare Verteilung der begehrten Parkflächen in der Altstadt. Die klaren Regeln, die direkt auf der Jahresparkscheibe aufgedruckt sein werden, sollen Transparenz schaffen. Gleichzeitig profitiert das lokale Gewerbe von dieser Maßnahme. Durch die schnellere Durchlaufzeit der Parkplätze haben Kunden aus der Gastronomie und dem Einzelhandel leichter Zugang zu einem Parkplatz in der Nähe ihrer Geschäfte. Dies unterstützt die örtlichen Betriebe indirekt, indem die Erreichbarkeit für die Kundschaft verbessert wird.

Neues Design zur Verwechslungsvermeidung

Zusätzlich zu den funktionalen Änderungen erhält die Jahresparkscheibe ab 2027 ein neues visuelles Design. Die Karte wird jährlich in einer wechselnden Farbe ausgegeben, die sich deutlich von der offiziellen blauen Parkscheibe unterscheidet. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Verwechslungen, die insbesondere bei ausländischen Gästen auftraten, zu vermeiden. Kontrollbeamte können so visuell und sofort erkennen, ob eine gelbe oder farbige Parkscheibe gültig ist oder ob es sich um eine reguläre Kurzzeitparkkarte handelt. Dies vereinfacht die Kontrolle erheblich und trägt zur Einhaltung der neuen Regeln bei. Die Kombination aus Digitalisierung, Preisanpassung und strengeren Regeln markiert einen Paradigmenwechsel in der Parkraumverteilung Stein am Rheins.