Die Stadt Stein am Rhein plant den Ersatz der Bootssteanlage bis Ende 2026. Die definitive Volksabstimmung findet am 28. November 2027 statt.

Die Stadt Stein am Rhein im Kanton Schaffhausen bereitet den umfassenden Ersatz der sanierungsbedürftigen Bootssteanlage vor. Die betroffenen Stege Resa und Paradies durch eine moderne Infrastruktur zu ersetzen, steht im Mittelpunkt des aktuellen Planungsprozesses. Die Stadtverwaltung hat mit der Endbeurteilung der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission ENHK im Mai 2026 abgeschlossen. Diese behördliche Prüfung ist eine essentielle Voraussetzung für die weitere Projektrealisierung.

Umweltverträglichkeit und Auflagen

Die ENHK bescheinigt dem Ersatzneubau aus dem Jahr 2024 eine leichte zusätzliche Beeinträchtigung des geschützten Ortsbilds sowie der geschützten Landschaft. Die Kommission stellt fest, dass das Projekt bei vollständiger Umsetzung der festgelegten Auflagen der gesetzlich geforderten grösstmöglichen Schonung der Umwelt entspricht. Zu diesen verbindlichen Auflagen gehört beispielsweise, dass die Boote im Winter ausgewassert werden müssen. Zudem sind Eingriffe in die bestehende Ufermauer so gering wie möglich zu halten, um die ökologischen Ansprüche zu erfüllen.

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Neben den baulichen Massnahmen zielt das Projekt auf eine ökologische Aufwertung der Uferabschnitte ab. Kleinere Bootsplätze entlang des Rheinufers sollen in der neuen Anlage zusammengefasst werden. Die Projektgruppe muss zudem Projektoptimierungen sowie Ersatzmassnahmen umsetzen, um Störungen in empfindlichen Uferbereichen zu minimieren. Der Schutz der Wasser- und Vogelwelt bleibt dabei ein zentrales Kriterium für alle geplanten Baumaßnahmen.

Finanzierung ohne Steuergelder

Die Kostenberechnung wird aktuell aktualisiert und die Finanzierung konkretisiert, um die Umsetzung des Projekts sicherzustellen. Der Bund hat einen Gesamtbeitrag für die Neugestaltung des Rheinufers sowie die damit verbundenen Projekte zugesagt. Sollte ein Restbetrag entstehen, wird dieser über den Kleinschifffahrtsfonds gedeckt. Dieser Fonds wird durch die Gebühren der Bootsliegeplätze aufgefüllt, was bedeutet, dass keine direkten Steuergelder aus dem öffentlichen Budget eingesetzt werden.

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Trotz der Finanzierung über den Kleinschifffahrtsfonds ist die Zustimmung der Stimmbevölkerung zwingend erforderlich. Die Stadt Stein am Rhein hat klargestellt, dass die Finanzierungslücke geschlossen werden kann, solange der Fonds durch die Nutzungsentgelte der Liegeplätze ausreichend bestückt bleibt. Die Mitglieder der Bootsliegeplatzkommission unterstützen die Projektgruppe bei der Ausarbeitung der technischen Details mit ihren langjährigen Erfahrungen und ihrem spezifischen Fachwissen.

Zeitplan und Volksabstimmung

Das Vorprojekt soll bis Ende 2026 fertig ausgearbeitet werden. Anschließend wird es Anfang 2027 dem Stadtrat zur Verabschiedung unterbreitet. Eine öffentliche Orientierungsveranstaltung ist für Mai 2027 vorgesehen, um die Bevölkerung über das Projekt zu informieren. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten dabei die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich über die geplanten Veränderungen am Rheinufer zu informieren.

Im Anschluss an die Informationsveranstaltung folgen die abschliessende Genehmigung des Vorprojekts durch den Stadtrat sowie die Beratung im Einwohnerrat. Die finale Entscheidung trifft die Bevölkerung bei einer Volksabstimmung am 28. November 2027. Bei Zustimmung und dem Vorliegen der erforderlichen Bewilligungen ist ein Baubeginn nach der Abstimmung geplant, wobei das genaue Datum noch von der Bewilligungslage abhängt.