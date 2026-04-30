Steigende Ölpreise belasten Schweizer Konsumenten: OPEC-Austritt der Emirate verschärft die Lage

Der Konflikt im Nahen Osten und der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC führen zu steigenden Ölpreisen und höheren Benzinpreisen in der Schweiz. Die Konsumenten spüren die Auswirkungen direkt an der Zapfsäule, während die politische Lage weiter angespannt bleibt.

Der Konflikt im Nahen Osten hat spürbare Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft . Die steigenden Ölpreise führen zu höheren Benzin- und Dieselpreisen, was die Konsumenten direkt belastet.

Der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC sorgt für zusätzliche Unsicherheit am Markt. Für Autofahrer in der Schweiz wird es zunehmend schwieriger, da die Spritpreise auf Jahreshöchststände klettern. Aktuell kostet Bleifrei 95 durchschnittlich 1,90 Franken, Bleifrei 98 2,01 Franken und Diesel 2,17 Franken. Diese Preise sind die höchsten seit Beginn des Jahres und belasten die Haushalte spürbar.

Der OPEC-Austritt der Emirate ist vor allem ein geopolitisches Signal und nicht der Hauptgrund für den aktuellen Preisanstieg. Entscheidend sind der Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie die Blockade der Straße von Hormus, die das Ölangebot weiter unter Druck setzen. Die Konsumenten hoffen auf günstigere Preise, doch die Realität an der Zapfsäule sieht düster aus. Die Preise für Rohöl sind in den letzten Wochen stark gestiegen.

Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am 30. April 2026 zwischenzeitlich über 126 US-Dollar, so teuer wie zuletzt während des Ukraine-Krieges. Analysten warnen, dass dies noch nicht das Ende der Preisspirale sein könnte. Die Frage, ob wir bald 10 Franken für einen Liter Sprit zahlen müssen, ist zwar eine Panikfantasie, aber die aktuelle Lage zeigt, dass die Preise weiter steigen könnten.

Der Austritt der Emirate aus der OPEC ist ein starkes Signal und führt zu Unsicherheit am Markt. Die Emirate wollen künftig mehr Öl fördern und sich nicht länger von Förderquoten einschränken lassen. Dies schwächt die OPEC, da die Emirate eines der wenigen Länder sind, die ihre Förderung deutlich ausweiten können. Vor dem Iran-Konflikt förderten die Emirate täglich 3,4 Millionen Barrel Öl, was etwa 16 Prozent der gesamten OPEC-Produktion entsprach.

Mit dem Austritt können sie nun ihre volle Kapazität von bis zu fünf Millionen Barrel pro Tag ausschöpfen. Der arabische Nachrichtensender Al-Jazeera betont die politische Bedeutung dieses Schritts. Der Austritt markiert nicht nur eine Zäsur in der Ölpolitik, sondern auch das Ende der alten Solidarität der Golfstaaten. Die Emirate setzen stärker auf eigene Interessen und senden ein klares Signal: Wer Förderquoten als Fessel sieht, wird sie durchschneiden.

Der OPEC-Austritt der Emirate ist ein Gamechanger für die Machtstruktur in der Region. US-Präsident Donald Trump begrüßt den Austritt der Emirate aus der OPEC und sieht darin eine Chance, die Benzinpreise zu senken.

Allerdings sorgt er gleichzeitig mit Drohungen gegen den Iran für weitere Spannungen. Trump drohte dem Iran mit militärischen Maßnahmen, falls keine Einigung über das Nuklearprogramm erreicht wird. Der Iran hatte zuvor angeboten, die Straße von Hormus zu öffnen und später über das Nuklearproblem zu verhandeln. Die aktuelle Lage bleibt angespannt, und die Ölpreise könnten weiter steigen, wenn sich die Konflikte zuschärfen





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