Steffen Tomasi übernimmt Flyerline Schweiz AG nach dem Rückkauf und der Minderheitsbeteiligung von Stefano Biasella

Steffen Tomasi, CEO und Gründer der Flyerline Schweiz AG, ist nun wieder alleiniger Inhaber des Unternehmens. Er dankt Stefano Biasella für seinen langjährigen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für seinen weiteren Weg. Flyerline hat in den letzten zwei Jahren rund fünf Millionen Schweizer Franken in den Produktionsstandort in Altnau investiert und hat den Offsetdruck vollständig verabschiedet. Das Unternehmen konzentriert sich heute ausschliesslich auf modernen industriellen Digitaldruck.

Nach dem Rückkauf der Firma im Jahr 2023 und der Minderheitsbeteiligung von Stefano Biasella Ende 2024 ist Steffen Tomasi , CEO und Gründer der Flyerline Schweiz AG, nun wieder alleiniger Inhaber des Unternehmens.

Biasella hat seine Anteile bereits per Ende 2025 zurückübertragen und verlässt das Unternehmen per Ende Mai 2026 offiziell. Tomasi dankt ihm für seinen langjährigen Einsatz und wünscht ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. Für Steffen Tomasi ist dieser Moment ein klares Signal nach vorne: "Flyerline ist mein Lebenswerk – und ich brenne dafür wie am ersten Tag. Wir haben in den letzten zwei Jahren die Weichen für die Zukunft gestellt, massiv investiert und uns neu ausgerichtet. Jetzt treten wir in die nächste Phase.





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