Stefanie Kloß über den Tod ihres Stiefvaters: 'Ich habe ihm gesagt, dass ich durch ihn Sängerin geworden bin'

Stefanie Kloß trauert um ihren Stiefvater. Im Podcast 'Hotel Matze' erzählt die Silbermond-Sängerin von seinem plötzlichen Tod und wie er ihr Leben prägte.

Stefanie Kloß spricht über den Verlust ihres Stiefvater s. Im Podcast "Hotel Matze" erzählt die Silbermond -Sängerin von seinen letzten Momenten und dem Einfluss, den er auf ihr Leben hatte.

Die deutsche Band Silbermond legt derzeit eine Pause ein. Für Frontfrau Stefanie Kloß (41) ist es eine Zeit, in der sie sich nicht nur ihrer Familie widmet, sondern auch einen schweren Verlust verarbeitet. Wie die Sängerin im Podcast "Hotel Matze" erzählt, ist ihr Stiefvater vor Kurzem verstorben. Bereits mit 18 Jahren verlor Kloß ihren leiblichen Vater an Krebs.

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Stefanie Kloß erinnert sich an frühen Verlust

Der Tod ihres Vaters hat Stefanie Kloß früh mit dem Thema Trauer konfrontiert. Als er an Krebs starb, waren ihre Eltern bereits geschieden. Gemeinsam mit ihrer Schwester musste die damals 18-Jährige die Beerdigung organisieren und zahlreiche weitere Aufgaben übernehmen. Eine Erfahrung, die sie bis heute prägt.

Nun musste sich die 41-Jährige erneut von einer wichtigen Bezugsperson verabschieden. Ihr Stiefvater, der sie über einen großen Teil ihres Lebens begleitet hatte, starb auf einer Palliativstation. Seine Familie blieb bis zuletzt an seiner Seite. Der Verstorbene spielte auch für die musikalische Laufbahn der Silbermond-Sängerin eine entscheidende Rolle.

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Stiefvater prägte Silbermond-Sängerin nachhaltig

Als Jugendliche nahm er sie zu ihrem ersten Konzert mit. Gemeinsam besuchten sie einen Auftritt von Joe Cocker in Dresden. Dieses Erlebnis beeinflusste ihren weiteren Lebensweg nachhaltig. In seinen letzten Stunden erinnerte Kloß ihren Stiefvater daran, wie viel sie ihm zu verdanken hatte.

Gemeinsam hörten sie noch einmal Musik von Joe Cocker. Im Podcast beschreibt sie diesen Moment mit bewegenden Worten: "Als ich bei ihm am Bett saß, haben wir Joe Cocker gehört und ich habe ihm gesagt, dass ich hoffe, dass er weiß, dass ich durch ihn Sängerin geworden bin. "