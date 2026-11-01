Stefan Büsser ironisiert Migros-Pressekonferenz und andere TV-Highlights der Woche

Stefan Büsser liefert komische Kommentare zur Migros-Strukturreform und weiteren TV-Ereignissen. Analyse der humorvollen Beiträge und Reaktionen im Schweizer Fernsehen.

Stefan Büsser war schon länger nicht mehr so treffsicher wie in der aktuellen Fernsehwoche. Er schloss sich der Menge an, um die Pointen der SVP-Politiker Christoph Blocher genüsslich auszukosten. Dabei zeigte sich, dass er sich sogar phasenweise richtig gut auskannte, was die aktuellen Medienereignisse betrifft. Die Sendung bot ihm zahlreiche Möglichkeiten, diese Themen humorvoll aufzugreifen.

Es war nicht nötig, eigene Pointen zu schreiben, wenn die Tagesschau-Moderatoren selbst solche lieferten. Florian Inhauser sorgte für Material, als er mit auf die Nasenspitze gerutschter Brille sein Publikum über die Jugendwörter des Jahres aufklärte. Dies wirkte wie eine Parodie auf die Art, wie Ältere die Sprache der Jungen interpretieren. Das gekürte Wort lautete Würd mi, was im Klartext Würd mi aschisse bedeutet.

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Büsser erklärte diese Redewendung im Kontext der Klimadebatte. Er sagte, dass wir Älteren auf die Jungen schauen und in dieser Situation nur Würd mi sagen können. Dies war nur eines von vielen Beispielen, wie er aktuelle Medieninhalte mit satirischen Bemerkungen versehene hat. Der Ton der einen Sendung wurde mit den Bildern einer anderen vermischt, was zu humorvollen Effekten führte.

Satire über die Migros und Teleblocher

Eines der Themen dieser Woche war die tausendste Sendung von Teleblocher. Dieses Format lieferte Pointen in Massen, sodass Büsser eine eigene Ergänzung hinzufügen konnte. Er führte die Sendung mit der Bemerkung ein, dass Christoph Blocher seit 2007 den Journalisten Matthias Ackeret auf seinem Anwesen als Geisel halte.

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Der Gesichtsausdruck der beiden Männer illustrierte diese Beobachtung perfekt. Büsser bezeichnete Teleblocher daher als ein Bekennervideo von Al-Qaida mit Seesicht. Diese Art der Verknüpfung war seine Paradedisziplin. Er vermischte Ton und Bild so geschickt, dass der Kommentar den Inhalt der anderen Sendung satirisch unterlegte.

Ein weiteres Beispiel war die Verknüpfung der Tonspur von Mini Chuchi, dini Chuchi mit den Bildern der Beerdigung von König Harald in Oslo. Dies brachte ihm Ärger ein, bis hin zu juristischen Androhungen. Aus diesem Fall hat er jedoch nichts gelernt und wiederholte das Prinzip. Zur Migros-Pressekonferenz vom vergangenen Montag spielte er die Tonspur von Die Bachelorette ab.

Die Bachelorette und Strukturreform

Dieser Schritt war naheliegender, als man meinen könnte. Viele Männer drängten sich um eine Frau in der Reality-Show. Bei der Migros-Pressekonferenz war es die Verwaltungsratspräsidentin Ursula Nold, die von einem Dutzend männlicher Kollegen umgarnt wurde. Sie selbst gab zu, dass sie von so vielen Männern schon ein bisschen nervös gemacht wird.

Büsser lieferte auch den passenden Slogan für die neue Migros. Statt Aus der Region für die Region heisst es nun nur noch Aus für die Region. Dies spottete über den geplanten Abbau der regionalen Struktur durch das Unternehmen. Die Ironie zielte auf die Entfernung der lokalen Verankerung ab, was von den Medien und der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird.

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Lisa Eckhart sorgte ebenfalls für Unterhaltung in dieser Woche. Die österreichische Comedian gilt als eine der kompromisslosesten deutschsprachigen Comedians. Sie beleidigte schnell ihr Publikum und schonte weder ihre Landsleute noch die Schweizer. Ihre Beobachtungen zur Geburtenrate in Österreich waren ebenso scharf wie ihre Kommentare zum Krieg in Europa.

Gäste und politische Diskussionen

Sie meinte, sie würde nur kämpfen, wenn sie zu den Angreifern gehörte. Sollte sie gut dabei sein, die Stellung zu halten, würde sie im Bordell aushelfen. Schade, dass es nicht zum Schlagabtausch zwischen Eckhart und Büsser kam. Ohne einen Wortwechsel und ohne Handschlag hat der Host sie ziehen lassen. Ob sie es nicht wollte oder ob er sich fürchtete, bleibt unklar.

Auch SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel war als Talk-Gast zu sehen. Sie befürwortete ein Social-Media-Verbot für Jugendliche, während ihre Partei dies ablehnt. Zudem ging es um Übernatürliches, da sie nicht in die Kirche geht, aber an eine höhere Macht glaubt. Büsser fragte scherzhaft nach Christoph Blocher als diese Macht.

Den Zuschauern wurde verraten, dass Fehr Düsel vor 30 Jahren bei einem Model-Contest im Kaufleuten auftrat. Büssis Reaktion war geistesgegenwärtig, da er sagte, er könne nur verlieren, wenn er diese Frage beantwortet. Bei Late Night Switzerland wurde auch diskutiert, wie die Nationalrätin mit Donald Trump zurechtkommen würde. Dabei schoss Büssi gleich noch gegen Ignazio Cassis. Die Gesichter der Pointenbauer sind kaum bekannt, aber ihre Witze kennen viele Schweizer.