Stechmücken erobern die Arktis: Klimawandel verändert Ökosysteme dramatisch

Steigende Temperaturen und menschliche Aktivität führen zur Ausbreitung von Stechmücken und anderen Gliederfüßern in der Arktis, mit erheblichen Folgen für Vögel und Rentiere. Island meldet erstmals Stechmücken-Funde.

Die Arktis erlebt einen dramatischen Wandel. Mit zunehmender Erwärmung und verstärkter menschlicher Aktivität breiten sich Stechmücken und andere Gliederfüßer in der Region rasant aus, was weitreichende Folgen für das gesamte Ökosystem hat. Ein Forschungsteam hat diese Entwicklungen im renommierten Journal «Science» detailliert beleuchtet. Gliederfüßer umfassen eine breite Palette von Lebewesen, darunter neben Insekten auch Spinnen, Tausendfüßer und Krebse.

Ein bemerkenswertes Ereignis ereignete sich im Oktober 2025 in Kjós, Island. Dort wurden erstmals drei Ringelmücken (Culiseta annulata) entdeckt, wie das Isländische Institut für Naturwissenschaften bekannt gab. Dieser Fund markiert den ersten Nachweis von Stechmücken auf der Insel und fügt sich in eine Reihe neuer Insektenarten ein, die in jüngster Zeit in Island identifiziert wurden. Ob sich die Stechmücke dauerhaft etablieren wird, ist noch ungewiss, doch die Anzeichen deuten darauf hin, dass sie unter den aktuellen isländischen Bedingungen überlebensfähig ist. Die Arktis erwärmt sich mit alarmierender Geschwindigkeit, viermal schneller als der globale Durchschnitt. Dieser rasante Anstieg der Temperaturen führt zu früheren Schneeschmelzen, längeren Sommern und einer Zunahme von Störungen wie Waldbränden. Diese Veränderungen wirken sich direkt auf die dort heimische Tierwelt aus, insbesondere auf Vögel und Rentiere. Die Wissenschaftlerinnen Amanda Koltz von der University of Texas und Lauren E. Culler vom Dartmouth College in Hanover betonen die gravierenden Auswirkungen. Wenn die Populationen von Insekten aufgrund der klimatischen Veränderungen ihren Höhepunkt erreichen, bevor die Küken der heimischen Vogelarten schlüpfen, entsteht eine Nahrungsknappheit, die das Überleben der Jungtiere gefährdet. Rentiere leiden zudem unter der vermehrten Anzahl von Insektenstichen, was ihren Energieverbrauch erhöht und sich negativ auf ihre Fortpflanzungsfähigkeit auswirkt. Angesichts dieser komplexen Zusammenhänge plädieren die Autorinnen für eine bessere Koordination der Überwachung von Stechmücken und anderen Gliederfüßern in der Arktis, um die sich abzeichnenden ökologischen Herausforderungen besser verstehen und bewältigen zu können. Die spezialisierten Mundwerkzeuge der weiblichen Stechmücken, ihr stechend-saugender Rüssel, ermöglichen es ihnen, die Haut ihrer Wirte zu durchdringen und Blut zu entnehmen. Diese Anpassung ist entscheidend für ihre Fortpflanzung und erklärt ihre Fähigkeit, in neuen Gebieten Fuß zu fassen. Die Ausbreitung dieser Insekten ist ein deutliches Signal für die tiefgreifenden Veränderungen, die die Arktis durch den Klimawandel durchmacht





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