Staustunden auf den Strassen und Wohnungsmarkt in der Schweiz

Dieses Nachrichtentext beschreibt die steigende Staubelastung auf dem Nationalstrassennetz, die Zunahme der Passagiere im öffentlichen Verkehr und den angespannten Wohnungsmarkt in der Schweiz.

Die Staubelastung auf dem Nationalstrassennetz ist in den letzten Jahren gestiegen, wobei 2024 über 55'000 Staustunden gemessen wurden. Allerdings weisen Bundesstellen darauf hin, dass Methodenänderungen und die Erweiterung des Strassennetzes die Vergleichbarkeit der Zahlen einschränken.

Die Zahl der Passagiere im öffentlichen Verkehr nimmt seit Jahren zu, während gleichzeitig auch das Angebot mit mehr Zügen ausgebaut wurde. Besonders zu den Hauptverkehrszeiten sind die Züge stark ausgelastet, obwohl die durchschnittliche Sitzplatzbelegung insgesamt vergleichsweise moderat bleibt. Der Schweizer Wohnungsmarkt ist angespannt, da die Leerwohnungsziffer 2025 mit 1,0 Prozent einen der tiefsten Werte der letzten Jahre erreichte. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Wohnfläche pro Person weiter angestiegen.

Die Debatte über die 10-Millionen-Schweiz ist voll im Gange. Am 14. Juni kommt die SVP-Vorlage an die Urne. Die einen warnen bei einer Annahme vor verheerenden Folgen, die anderen sprechen von Dichtestress in der Heimat.immer wieder erwähnt.

So schreibt etwa «SchönerWinter» unter anderem: «Mieten explodieren, zu wenig bezahlbare Wohnungen, Autobahnen, die nur noch aus Stau bestehen, überfüllte ÖV, 9 Millionen sind schon 3 Millionen zu viel in der Schweiz.





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