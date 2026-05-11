Stau-Warnung für die Reiserouten Richtung Süden an Auffahrt und Pfingsten

Der TCS warnt vor massiven Verkehrsbehinderungen auf der Route Richtung Süden. Baustellen, internationale Ferienstarts und geplante Sperrungen machen die Reisezeit zu einer Herausforderung.

Für viele Menschen ist die Vorfreude auf den Frühling und die ersten Ausflüge in den Süden riesig. Ob es das sonnige Tessin oder die weiten Strände Italiens sind, das Ziel ist oft dasselbe, doch der Weg dorthin kann sich in den kommenden Wochen als eine echte Herausforderung entpuppen.

Besonders rund um die Feiertage Auffahrt und Pfingsten ist mit einem massiven Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wer seine Reise über die A13 plant, sollte sich besonders auf eine Geduldsprobe einstellen. Aufgrund von notwendigen Sanierungsarbeiten gibt es auf verschiedenen Abschnitten Geschwindigkeitsbeschränkungen von 80 Kilometern pro Stunde. Interessanterweise stellt dies laut Vanessa Flack vom Touring Club Schweiz nicht zwangsläufig eine Verzögerung dar.

Eine gleichmässige, wenn auch niedrigere Geschwindigkeit kann dazu beitragen, dass der Verkehrsfluss stabiler bleibt und die Bildung von Stop-and-Go-Staus vermieden wird. Die Gründe für den drohenden Verkehrschaos sind vielfältig. Neben den lokalen Feiertagen in der Schweiz spielen internationale Faktoren eine entscheidende Rolle. In sechs deutschen Bundesländern sowie in den Niederlanden beginnen zu dieser Zeit die Frühlingsferien.

Viele dieser Urlauber nutzen die Schweizer Strassen als Transitroute in Richtung Süden, was die Autobahnen zusätzlich belastet. Ein weiterer Faktor könnte die aktuelle Situation im Flugverkehr sein. Unsicherheiten, die unter anderem durch Kerosinmangel verursacht werden, führen dazu, dass manche Reisende vorsichtiger planen und vermehrt auf das eigene Auto ausweichen. Ein kleiner Lichtblick könnte das Wetter sein.

Normalerweise lösen lange Perioden von schlechtem Wetter spontane Fluchtreflexe aus, sobald die Sonne erscheint. Da der Frühling jedoch bereits ungewöhnlich warm und sonnig war, hofft der TCS, dass weniger dieser kurzfristigen, unvorhersehbaren Reisen anfallen, die die Verkehrslage oft extrem verschärfen. Eine gute Planung ist daher das A und O. Der TCS rät dringend dazu, die Abfahrt in die Nachtstunden oder die sehr frühen Morgenstunden zu legen. Dies gilt sowohl für die Hinfahrt als auch für die Rückreise.

Besonders für die Reisenden aus der Ostschweiz ist die Situation am Gotthard-Tunnel ein wichtiger Indikator. Wenn sich dort die Autos stauen, weichen viele Fahrer auf die San-Bernardino-Route aus, was dort wiederum zu einer massiven Zunahme des Verkehrs führt. In den Vorjahren gab es bereits Staus von bis zu 16 Kilometern am Gotthard, was die Ausweichrouten sofort belastete. Für das Auffahrtswochenende ist ein klassisches Muster zu erwarten: Die Zunahme beginnt bereits am Mittwochnachmittag und erreicht am Donnerstag ihren Höhepunkt.

Wer flexibel ist, sollte die Nacht auf Donnerstag oder Freitag nutzen. Wer ganz ohne Stau reisen möchte, müsste bereits am Dienstag starten. Bei der Rückreise wird der Sonntag als kritischster Tag eingestuft, wobei auch der Montag und Dienstag noch mit erhöhtem Aufkommen zu rechnen sind. Auch an Pfingsten bleibt die Lage angespannt, wobei der Freitag und insbesondere der Samstag die schwierigsten Reisetage sein dürften.

Ein strategischer Start am Donnerstagabend könnte hier helfen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem 30. Mai. An diesem Tag ist mit einer zusätzlichen Belastung zu rechnen, da die Brennerautobahn aufgrund einer Demonstration komplett gesperrt wird.

Da diese wichtige Verkehrsader ohnehin bis 2030 saniert wird und nur eingeschränkt befahrbar ist, werden die Ausweichströme vermutlich auch auf den Schweizer Strassen deutlich spürbar sein. Zum Abschluss betont Vanessa Flack die wichtige Rolle der mentalen Einstellung. Man solle mit Geduld statt mit Stress reisen. Eine gründliche Vorbereitung, inklusive ausreichender Verpflegung und Getränke, ist essenziell.

Zudem wird vor dem gefährlichen Aussteigen auf der Autobahn gewarnt. Obwohl die Polizei dies in extremen Situationen manchmal toleriert, bleibt es verboten und gefährlich. Ebenso wird davon abgeraten, bei Unfällen blindlings auf Kantonsstrassen auszuweichen, da dies die kleinen Dörfer überlastet und das Unfallrisiko erhöht. Die Autobahn bleibt trotz Stau der sicherste Ort.

Für diejenigen, die den Stress komplett vermeiden wollen, bleibt der Lukmanierpass als landschaftlich reizvolle, wenn auch zeitintensivere Alternative





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