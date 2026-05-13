Stau in den Süden: Tipps für stressfreies Reisen

Die Reise in den Süden kann aufgrund des Staus schwierig werden. Wir verraten Ihnen, wann Sie am ehesten stressfrei durch kommen und wie Sie den Stau vermeiden können.

Wann Sie an Auffahrt und Pfingsten am ehesten staufrei in den Süden kommen, wenn die Schweiz frei hat, staut es auf den Nord-Südachsen des Landes.

Wir verraten Ihnen, wann Sie am ehesten stressfrei durch kommen. Keine Überraschung: Rund um die Feiertage gibt es mehr Stau auf den Nordsüd-Achsen wie etwa beim Gotthardtunnel oder auf dem San Bernardino. Das muss aber nicht zwingend so sein. Die Autoreisen in den Süden werden rund um die kommenden Feiertage wieder zu einigen Staustunden führen.

Dabei wird es an Pfingsten noch mehr Geduld als an Auffahrt brauchen, da in den Nachbarländern die Frühlingsferien beginnen. Rund um die Feiertage und an den verlängerten Wochenenden zieht es viele Reisende mit dem Auto in den Süden. Auch dieses Jahr muss man sich wieder auf kilometerweise Stau und längere Wartezeiten einstellen, Am Tag vor Auffahrt wird sich die erste Kolonne am Gotthard-Nordportal ab Mittwochmittag bilden. Mit längeren Wartezeiten ist am Donnerstagvormittag ab acht Uhr zu rechnen.

Im vergangenen Jahr bildete sich eine Kolonne von bis zu 11 Kilometern, während es 2024 um die Mittagszeit sogar 16 Kilometer waren. Für den Rückreiseverkehr Richtung Norden dürfte am Sonntag nach dem Mittag der Stau auf zehn Kilometer ansteigen. Es empfiehlt sich, die Fahrt in den Süden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder Freitagmorgen zu planen. Für die Heimreise empfiehlt es sich, am Samstag vor 10 Uhr oder in der Nacht auf Sonntag das Gotthard-Südportal zu erreichen.

Am Pfingstwochenende (23. und 24. Mai) braucht es vor dem Gotthard-Nordportal am Samstag schon in den Morgenstunden viel Geduld. In den letzten drei Jahren stauten sich die Kolonnen bis am Mittag jeweils auf bis zu 20 Kilometern bei einer Wartezeit von gut dreieinhalb Stunden. An Pfingsten beginnen zudem in den Niederlanden und in sechs deutschen Bundesländern die Frühlingsferien.

Wer am Freitagabend vor Pfingsten mit dem Auto in den Süden losreisen kann, tut gut daran. Um bei der Rückreise den Stau zu vermeiden, gilt auch hier, die Reise möglichst in den frühen Morgenstunden oder spätabends anzutreten. Eine Woche später, am Samstag nach Pfingsten (30. Mai), ist die Brennerautobahn wegen einer Demonstration von 11 bis 19 Uhr vollständig geschlossen.

Da eine grossräumige Umfahrung empfohlen wird, könnte dies eine Auswirkung auf die Strecken San Bernardino und Gotthard haben. Diese Hauptstauzeiten gelten ebenfalls für Reisende aus der Westschweiz Richtung Italien, die sich für die Fahrt durch den Mont-Blanc- oder Grossen-St.-Bernhard-Tunnel entscheiden. Beide Tunnels sind kostenpflichtig. Für Reisende aus dem Grossraum Zürich und der Ostschweiz lohnt sich die Umfahrung über die San-Bernardino-Route (A13).

Diese Alternative wird vom Bundesamt für Strassen empfohlen, sobald die Wartezeit vor dem Gotthardtunnel eine Stunde beziehungsweise sechs Kilometer übersteigt. Aus dem Mittelland Richtung Süden bietet sich der Autoverlad am Lötschberg und am Simplon an. Aufgrund der Sanierung des Simplontunnels verkehren die Autozüge bis 28. Mai nur im Zweistundentakt statt wie üblich im 90-Minuten-Takt





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