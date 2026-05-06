Starwings unterliegen in Genf – Halbfinalserie steht bei 1:1

Nach einem überraschenden ersten Sieg müssen die Starwings im zweiten Spiel gegen die Lions de Genève eine deutliche Niederlage hinnehmen und kehren mit einem Serienstand von 1:1 in die Heimat zurück.

Die Basketball - Playoffs der Nationalliga A haben erneut für grosse Emotionen gesorgt. Die Starwings aus dem Baselbiet hatten im ersten Spiel der Halbfinalserie gegen die Lions de Genève für eine gewaltige Überraschung gesorgt, da ein Sieg in der Genfer Arena seit vier langen Jahren nicht mehr gelungen war.

Dieser Erfolg weckte grosse Hoffnungen im Lager der Baselbieter, die nun darauf brannten, die Serie bereits im zweiten Aufeinandertreffen für sich zu entscheiden. Doch der Sport ist oft unberechenbar, und im zweiten Spiel, das ebenfalls in der Salle polyvalente Pommier im Grand-Saconnex stattfand, mussten die Starwings die bittere Realität eines Auswärtssiegs in einer 'Best-of-Five'-Serie akzeptieren. Vor rund 600 Zuschauenden, die eine lautstarke Kulisse bildeten, unterlagen die Gäste deutlich mit 67 zu 84 Punkten.

Es war ein Spiel, in dem die Starwings schlichtweg nicht an ihre überzeugende Leistung vom vergangenen Samstag anknüpfen konnten, was die Schwierigkeit verdeutlicht, eine Dominanz auswärts über mehrere Spiele hinweg aufrechtzuerhalten. Der Verlauf der Partie machte schnell deutlich, dass die Lions de Genève aus ihrer ersten Niederlage die richtigen Schlüsse gezogen hatten. Bereits im ersten Viertel war spürbar, dass die Genfer eine deutlich aggressivere Verteidigungsstrategie verfolgten, die den Spielaufbau der Starwings massiv störte.

Nach den ersten zehn Minuten lagen die Baselbieter bereits mit fünf Punkten zurück, doch anstatt den Rückstand aufzuholen, verschlechterte sich die Situation bis zur Halbzeitpause weiter. Mit einem Minus von 14 Punkten gingen die Starwings in die Kabine, gezeichnet von einer Offensive, die ins Stocken geraten war. Insbesondere die Leistung der Top-Scorer war in diesem Spiel enttäuschend. Jaylen McManus und die sonst so treffsicheren Schlüsselspieler blieben hinter ihren Erwartungen zurück und fanden kaum einen Weg durch die geschlossene Genfer Abwehr.

Die individuelle Punkteausbeute war zu gering, um dem Druck der Gastgeber standzuhalten, was letztlich den Grundstein für die deutliche Niederlage legte. Ein Lichtblick in der ansonsten eher schwachen Offensive war der Armenier Yura Melikyan. Mit insgesamt 14 Zählern war er der erfolgreichste Werfer auf Seiten der Baselbieter und versuchte immer wieder, durch Einzelaktionen das Spiel zu drehen. Unterstützung erhielt er von Weibel mit 12 Punkten sowie Roman und McManus mit jeweils 11 Zählern.

Dennoch fehlte es an der notwendigen Konstanz und der kollektiven Abstimmung, die das Team von Trainer Pascal Donati in den letzten Wochen so erfolgreich gemacht hatte. Die Genfer hingegen agierten souveräner und nutzten ihre Chancen effizient aus. Es zeigte sich, dass die taktischen Anpassungen der Lions de Genève perfekt griffen, indem sie die Starwings dazu zwangen, riskante Pässe zu spielen, was zu zahlreichen Ballverlusten führte.

Die physische Präsenz der Genfer in der Zone machte es den Angreifern aus dem Baselbiet schwer, einfache Korbabschlüsse zu finden. Nun, da beide Spiele in Genf absolviert sind, steht die Serie bei einem Zwischenstand von 1:1. Für die Starwings bedeutet dies, dass die Verantwortung nun auf ihren eigenen Schultern lastet, wenn sie in ihre vertraute Umgebung zurückkehren. Die kommenden zwei Begegnungen der Halbfinalserie finden in der Sporthalle Birsfelden statt, wo die Baselbieter auf die Unterstützung ihres heimischen Publikums hoffen können.

Der Heimvorteil ist im Basketball oft ein entscheidender Faktor, insbesondere in einer so intensiven Phase wie den Playoffs. Die Mannschaft muss nun schnell über die Enttäuschung der Genfer Niederlage hinwegkommen und die Fehler aus dem zweiten Spiel analysieren. Es gilt, die offensive Durchschlagskraft zurückzugewinnen und die Defensive wieder zu stabilisieren, um die Führung in der Serie erneut zu übernehmen. Der nächste Termin ist bereits gesetzt: Am kommenden Samstag um 17:30 Uhr beginnt die erste Heimpartie in Birsfelden.

Für Trainer Pascal Donati und seine Spieler wird es darum gehen, das Momentum wieder auf ihre Seite zu ziehen. Die Fans erwarten eine kämpferische Leistung, die den Willen widerspiegelt, das Finale der NLA zu erreichen. Die Starwings haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, die Lions de Genève zu schlagen, doch nun müssen sie beweisen, dass sie dies konstant über mehrere Spiele hinweg tun können.

Die Spannung steigt, da jeder Korb und jede Verteidigungsaktion über den weiteren Verlauf dieser spannenden Serie entscheiden wird. Die Basketball-Welt blickt gespannt auf den Showdown in Birsfelden, wo sich entscheiden wird, wer in dieser Serie die Oberhand behält





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