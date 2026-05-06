Startschuss für den Morschacher Tunnel: Ein Meilenstein für die neue Axenstrasse

Mit der ersten Sprengung in Ingenbohl beginnen die Ausbrucharbeiten für den Morschacher Tunnel, der als Teil der neuen Axenstrasse die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Nord-Süd-Achse steigern soll.

Ein historischer Moment für die Verkehrsinfrastruktur der Zentralschweiz: In der Gemeinde Ingenbohl im Kanton Schwyz wurde am vergangenen Mittwoch ein entscheidender Meilenstein gesetzt. Pünktlich um 11.00 Uhr erfolgte die erste offizielle Sprengung, die den Startschuss für die Ausbrucharbeiten des Morschacher Tunnel s markierte.

Diese Zeremonie wurde von etwa 200 geladenen Gästen mitverfolgt, darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bauwesen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Schwyzer Olympiasiegerin im Sportschiessen, Nina Christen, die Ehre hatte, die erste Sprengung auszulösen. Dieser symbolische Akt verdeutlicht nicht nur die regionale Bedeutung des Projekts, sondern auch die Vorfreude auf eine modernisierte Anbindung der Region.

Der Morschacher Tunnel ist ein zentrales Element der neuen Axenstrasse, einem ambitionierten Infrastrukturprojekt, das im Auftrag des Bundes von den Kantonen Schwyz und Uri gemeinsam realisiert wird. Mit einer Länge von 2,9 Kilometern verbindet dieser Tunnel die Orte Ingenbohl und Ort. Er bildet neben dem noch längeren Sisikoner Tunnel, der sich über 4,4 Kilometer zwischen Ort und dem Gebiet Gumpisch in Flüelen erstreckt, eines der beiden Herzstücke der gesamten Strecke.

Technisch gesehen werden beide Tunnel im sogenannten Sprengvortrieb errichtet, ein Verfahren, das höchste Präzision und Sicherheit erfordert. Für den Bau des Morschacher Tunnels kalkulieren die Verantwortlichen eine Bauzeit von etwas mehr als zwei Jahren, wobei jeder Meter des Fortschritts sorgfältig überwacht wird, um die geologischen Herausforderungen des Geländes zu meistern. Die strategische Bedeutung der neuen Axenstrasse kann kaum überschätzt werden.

Hermann Epp, der Baudirektor des Kantons Uri, beschreibt das Projekt als einen regionalen Lebensnerv sowie als eine national relevante Verbindung für die gesamte Schweiz. Die Hauptziele dieses Grossprojekts liegen in der Erhöhung der Sicherheit und der Steigerung der Zuverlässigkeit der wichtigen Nord-Süd-Achse. Ein wesentlicher Aspekt ist zudem die enorme Entlastung für das Urner Dorf Sisikon. Bisher muss der starke Durchgangsverkehr die Ortschaften queren, was zu Lärmbelastungen und Sicherheitsrisiken führt.

Durch die Verlagerung des Verkehrs in die Tunnel wird die Lebensqualität in den betroffenen Gemeinden signifikant verbessert und das Risiko von Unfällen auf den engen Dorfstrassen minimiert. Auch aus Sicht des Kantons Schwyz ist das Projekt von grosser Tragweite. Baudirektor André Rüegsegger betonte, dass der Morschacher Tunnel voraussichtlich der einzige grosse Strassentunnel sein wird, der in den kommenden zwanzig bis dreissig Jahren im Talkessel Schwyz entstehen wird. Dies unterstreicht die langfristige Planungssicherheit und den strategischen Wert der Investition.

Es wird erwartet, dass der Verkehr ab dem Jahr 2033 über die neue Axenstrasse rollen kann. Bis dahin werden die beteiligten Akteure des Bundes und der Kantone eng zusammenarbeiten, um dieses komplexe Bauvorhaben termingerecht und qualitativ hochwertig abzuschliessen, damit die Mobilität in der Region nachhaltig gesichert und die Anbindung an die nationalen Verkehrsnetze optimiert wird





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