Starship-Testflug: Booster Super Heavy geht in Flammen auf

Der Starship-Testflug endet mit einem Rückschlag für SpaceX. Die Super-Heavy-Stufe zersetzt sich kontrolliert im Meer, während die obere Stufe erfolgreich Satelliten aussetzte.

Der neueste Testflug des Starship -Raketensystems von SpaceX endete mit einem teilweisen Fehlschlag bei der Landephase. Die untere Raketenstufe namens Super Heavy kehrte nach dem Start vom Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zwar in Richtung Erde zurück, stürzte jedoch kontrolliert ins Meer und ging dabei in Flammen auf. Der Tech-Milliardär Elon Musk strebt mit diesem System die Erschließung des Mars an, doch dieser Versuch markierte eine Unterbrechung der bisherigen Erfolgsserie.

Details zum Fehlschlag der Booster-Rückkehr

Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX planten ursprünglich, erstmals beide Raketenstufen des Systems mittels Greifarmen am Startturm wieder aufzufangen. Dieser Vorgang sollte beweisen, dass die extreme Größenvision vollständig wiederverwendbar ist. Die obere Stufe schwenkte nach der Trennung korrekt in eine Erdumlaufbahn ein und setzte Satelliten für den Internetdienst Starlink aus. Sie sollte die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden, bevor der neue Fangversuch gestartet werden sollte.

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Die untere Raketenstufe, der Booster Super Heavy, zeigte sich anfänglich erfolgreich. Kurz nach dem Start verließ er den Starbase-Weltraumbahnhof und kehrte kontrolliert zur Erde zurück. Der Absturz ins Meer erfolgte planmäßig als Teil der Testdemonstration, doch das Ziel des kontrollierten Einfangens wurde verfehlt. SpaceX teilte zu diesem Zeitpunkt keine spezifischen Informationen zur möglichen Ursache des Fehlschlags aus.

Vergleich mit früheren Teststarts und Missionszielen

Bei drei vorherigen Teststarts von SpaceX war das Auffangen der Super-Heavy-Stufe bereits erfolgreich geklappt. Ein letzter Testflug im September des Vorjahres zeigte, wie das größte jemals gebaute Raketensystem die Erdumlaufbahn erreichte. Dabei stürzte die Einheit nach rund drei Stunden kontrolliert in einem Flammenball in den Pazifik. Die erste Überprüfung im April 2023 scheiterte vollständig, als das System nach wenigen Minuten komplett explodierte.

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Das Starship-System ist massiv dimensioniert und übertrifft sogar die Größe der Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der oberen Starship-Stufe von rund 50 Metern Länge. Beide Teile sind explizit so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendbar sind. Die Technologie zielt darauf ab, bemannte Reisen zum Mond im Rahmen der Nasa-Missionen sowie langfristige Reisen zum Mars zu ermöglichen.

Strategische Ausrichtung und künftige Prozeduren

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa setzt offiziell auf das Starship-System für die Rückkehr von Astronauten zum Mond. Parallel dazu verfolgt SpaceX als privates Unternehmen das ambitionierte Ziel, eines Tages den Mars zu erreichen. Die genaue Analyse der aktuellen Fehlschlagsursache steht noch aus. SpaceX muss nun die Mechanismen der Booster-Rückkehr optimieren, um die vollständige Wiederverwertbarkeit des Riesenraketensystems unter Beweis zu stellen.

Die erfolgreiche Aussetzung der Starlink-Satelliten zeigt, dass die obere Flugphase weiterhin stabil funktioniert. Die nächste Hürde liegt im Wiedereintritt und der präzisen Landung. Die Ingenieure von SpaceX werden nun vermutlich die Daten des fehlgeschlagenen Einfangversuchs auswerten, um die Greifarm-Prozedur für zukünftige Missionen am Starbase-Standort zu verfeinern.