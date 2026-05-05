Stars feiern Mode und Kunst bei Met-Gala – Klum als Statue

Die Met-Gala in New York lockte zahlreiche Stars an, darunter Beyoncé, Nicole Kidman und Heidi Klum. Unter dem Motto «Mode ist Kunst» präsentierten die Prominenten extravagante Outfits und sammelten Millionenspenden für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums.

Die Met-Gala , eine jährlich stattfindende Benefizveranstaltung des Kostüm-Institut s des Metropolitan Museum s in New York , lockt jedes Jahr die Crème de la Crème der Prominenz an.

In diesem Jahr wurde die Gala unter dem Motto «Mode ist Kunst» gefeiert, was zu einigen außergewöhnlichen und extravaganten Outfits führte. Neben den etablierten Stars wie Madonna, Rihanna, Kim Kardashian und Cher, zeigten sich auch Beyoncé und Nicole Kidman mit ihren Töchtern, was der Veranstaltung einen familiären Touch verlieh. Beyoncé äußerte sich begeistert darüber, diesen besonderen Moment mit ihrer Tochter Blue Ivy teilen zu können, während Nicole Kidman die entspannte Haltung ihrer Tochter Sunday Rose lobte, trotz der bevorstehenden Schulpflicht.

Heidi Klum sorgte für Aufsehen, indem sie als Ganzkörper-Statue erschien, inspiriert von einem Besuch im Metropolitan Museum selbst. Ihre Aussage «Ich sehe hart aus, aber ich bin weich» unterstrich die überraschende Kombination aus Äußerem und innerer Beschaffenheit. Die Vielfalt der Kostüme war beeindruckend. Bad Bunny präsentierte sich als älterer Mann, Janelle Monaé trug ein Kleid aus Moos und Kabeln, Katy Perry eine Roboter-Maske und Eileen Gu ein Kleid, aus dem Seifenblasen schwebten.

Model Gigi Hadid beschrieb die Met-Gala als einen «großen Kunst-Kurs», während Hailey Bieber ihre entspannteste Teilnahme an der Gala betonte. Auch Dwayne Johnson feierte sein Debüt beim «Met Ball» und genoss die Freiheit, ohne Werbeverpflichtungen einfach das Outfit zu tragen, das ihm gefiel. Die Veranstaltung zog auch neue Gesichter an, wie Comedian Marcello Hernández und seine Freundin Ana Amelia Batlle Cabral, die sich wie Kinder auf das Spektakel freuten.

Schon Stunden vor Beginn versammelten sich zahlreiche Schaulustige auf der Fifth Avenue, um die Stars zu erblicken. Die Gala wurde wie immer von Anna Wintour, der Chefin der US-Modezeitschrift «Vogue», geleitet, die bereits zum 29. Mal die Veranstaltung organisierte und in den vergangenen 28 Jahren über 500 Millionen Dollar an Spenden einsammelte. Sie bezeichnete die Gala als ihre «liebste und furchterregendste Zeit im Jahr».

Die Einnahmen aus der Met-Gala bilden das Jahresbudget des nach ihr benannten Instituts. In diesem Jahr wurde mit dem Spektakel die Mode-Ausstellung «Costume Art» eröffnet, die von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos mitfinanziert und ausgerichtet wurde. Diese Beteiligung stieß jedoch auf Kritik, da einige Kritiker bemängelten, dass sich ein so wohlhabender Mensch in ein extravagantes Mode-Kunst-Spektakel einkauft, während ein erheblicher Teil der Bevölkerung New Yorks in Armut lebt.

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani boykottierte die Veranstaltung aus Protest, und es kam zu kleineren Demonstrationen, bei denen ein Demonstrant versuchte, die Stufen des Museums zu erreichen, aber von Sicherheitskräften aufgehalten wurde. Lauren Sánchez-Bezos erschien ohne ihren Mann auf dem roten Teppich





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