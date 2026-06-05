Starmer wirft Musk Einmischung in britische Politik vor

Der britische Premierminister Keir Starmer beschuldigt Elon Musk, sich in die britische Politik einzumischen und Spannungen zu verschärfen. Hintergrund ist der Mordfall Henry Nowak, bei dem Musk die Polizei kritisierte und der Familie Unterstützung anbot.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat dem Tech-Milliardär Elon Musk vorgeworfen, sich in die inneren Angelegenheiten des Vereinigten Königreichs einzumischen und die gesellschaftlichen Spannungen weiter zu verschärfen.

In einer Pressekonferenz in London erklärte Starmer am Donnerstag, dass Musk in den vergangenen Tagen erneut versucht habe, Zwietracht zu säen. Diese Aussage steht im Kontext des Mordfalls des 18-jährigen Studenten Henry Nowak in Southampton, der landesweit für Aufsehen gesorgt hat. Starmer bezog sich dabei auf einen Appell von Nowaks Vater, der die Öffentlichkeit darum bat, den tragischen Tod seines Sohnes nicht für politische oder gesellschaftliche Spaltungen zu missbrauchen.

Der Fall Henry Nowak hat eine intensive Debatte über Polizeigewalt und Rassismus entfacht. Auslöser war ein während des Gerichtsverfahrens veröffentlichtes Video, das zeigt, wie der schwer verletzte Nowak von Polizeibeamten in Handschellen gelegt wird. Der junge Mann verlor später das Bewusstsein und starb. Der 23-jährige Vickram Dhingra wurde am Montag wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit einer Mindestverbüßungsdauer von 21 Jahren verurteilt.

Das Gericht stellte fest, dass Dhingra im Dezember 2024 mit einem zeremoniellen Messer der Sikh-Gemeinschaft auf Nowak eingestochen hatte. Die britische Polizei hat angekündigt, sowohl ihre Anti-Rassismus-Richtlinien als auch das Vorgehen der beteiligten Beamten in diesem Fall zu überprüfen. Elon Musk, der Besitzer der Plattform X, hatte den Umgang der Polizei mit dem Fall wiederholt kritisiert und der Familie Nowak angeboten, eine Klage gegen die Polizei zu finanzieren.

Starmers Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen der britischen Regierung und Tech-Unternehmen angespannt sind. Der Premierminister betonte, dass es nicht akzeptabel sei, dass ausländische Milliardäre versuchen, die britische Politik zu beeinflussen und soziale Unruhen zu schüren. Die Opposition warf Starmer hingegen vor, die Debatte zu politisieren und von eigenen Problemen abzulenken. Die Diskussion um den Fall Nowak zeigt die tiefen Gräben in der britischen Gesellschaft, die durch soziale Medien und prominente Persönlichkeiten weiter verschärft werden.

Experten warnen vor einer zunehmenden Polarisierung, die durch solche Eingriffe von außen befeuert wird. Die Polizei hat angekündigt, die Ergebnisse ihrer Überprüfung in den kommenden Wochen zu veröffentlichen





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