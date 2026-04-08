Starlux Airlines präsentiert goldene Speziallackierung für Airbus A350-1000 in Zusammenarbeit mit Hajime Sorayama

Starlux Airlines enthüllt die goldene Speziallackierung eines Airbus A350-1000, entworfen in Zusammenarbeit mit dem renommierten Künstler Hajime Sorayama. Das Flugzeug ergänzt die bereits präsentierte silberne Version und soll im dritten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Die aufwendige Lackierung stellt hohe technische Anforderungen.

Airbus A350-1000 : Starlux Airlines präsentiert neben Silber auch goldene Speziallackierung In Zusammenarbeit mit dem renommierten Designer Hajime Sorayama hat Starlux Airlines zwei Airbus A350-1000 mit exklusiven Speziallackierung en versehen. Nach der spektakulären silbernen Version ist nun auch die goldene Variante fertiggestellt worden.

Die taiwanesische Fluggesellschaft, bekannt für ihre Liebe zur Ästhetik und Innovation, hat mit diesem Projekt erneut ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Kunst und Luftfahrt auf beeindruckende Weise zu verbinden. Die Zusammenarbeit zwischen Starlux und Hajime Sorayama, einem weltweit anerkannten Künstler, der für seine futuristischen und metallischen Arbeiten bekannt ist, begann mit einer Art „Bromance“, wie die Fluggesellschaft selbst es bezeichnet. Diese enge Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung zwischen dem Gründer und Vorsitzenden von Starlux, Chang Kuo-wei, und dem japanischen Designer entstand bei einem zufälligen Besuch in Sorayamas Atelier. Trotz unterschiedlicher Sprachen fanden beide sofort eine gemeinsame Basis und teilten die Vision, Kunst in den Himmel zu bringen. Ein Besuch am Flughafen Tokio-Narita vertiefte die Bindung, als Chang Kuo-wei beim Betrachten startender und landender Flugzeuge die Inspiration für die einzigartigen Lackierungen fand. Die Idee, die Farben Silber und Gold, die das künstlerische Schaffen Sorayamas über Jahrzehnte hinweg dominierten, auch auf Flugzeuge zu übertragen, war geboren. Im Januar präsentierten die beiden Partner gemeinsam Maßstabsmodelle eines silbernen und eines goldenen Airbus A350-1000, wobei beide die gleiche silberne Jacke trugen, ein Zeichen ihrer Verbundenheit. Nun wurden die echten Flugzeuge in Toulouse fertiggestellt, wobei der silberne A350-1000 bereits zuvor der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Flugzeug trägt die Seriennummer 797 und die Kennung B-58554. Die Auslieferung der beiden Jets ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Die Umsetzung dieser extravaganten Lackierungen stellt eine erhebliche technische Herausforderung dar. Flugzeuglackierungen mit Glitzer- und Metallic-Effekten erfordern spezielle Lacke, die sich von den in der Automobilindustrie verwendeten unterscheiden. Der Hauptgrund ist, dass die in der Automobilindustrie verwendeten Metallic-Pigmente die Sensorik der Flugzeuge beeinträchtigen würden. Dies erfordert die Verwendung von Materialien, die sowohl den ästhetischen Ansprüchen genügen als auch die strengen Sicherheitsstandards der Luftfahrt erfüllen. Die Anwendung dieser Lacke ist ein komplexer Prozess, der höchste Präzision und Fachwissen erfordert, um sicherzustellen, dass die Flugzeuge nicht nur atemberaubend aussehen, sondern auch den hohen Anforderungen des Flugbetriebs gerecht werden. Die Kombination aus innovativem Design und modernster Technologie unterstreicht das Engagement von Starlux Airlines für Exzellenz und ihr Bestreben, ein unvergleichliches Reiseerlebnis zu bieten. Starlux Airlines hat zudem weitere Airbus A321 Neo bestellt und setzt damit ihre Expansionsstrategie fort. Neben den aufsehenerregenden Lackierungen investiert die Fluggesellschaft kontinuierlich in die Modernisierung ihrer Flotte und die Verbesserung ihrer Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit mit Hajime Sorayama ist ein weiteres Beispiel für die Innovationskraft von Starlux Airlines und ihr Bestreben, die Grenzen des Möglichen in der Luftfahrt immer wieder neu zu definieren. Die goldene und silberne Speziallackierung der A350-1000 wird zweifellos zum Markenzeichen der Fluggesellschaft und ein weiteres Highlight am Himmel sein





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Starlux Airlines Airbus A350-1000 Hajime Sorayama Speziallackierung Gold

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