Starlink revolutioniert das Internet im Flugzeug: Telefonieren an Bord bald möglich

Die Lufthansa Group rüstet bis 2029 alle Flugzeuge mit Starlink aus, was schnelles Internet und Telefonieren an Bord ermöglicht. Die Diskussion um die Ruhe im Flugzeug heizt sich an, während Airlines wie Swiss und British Airways bereits kostenloses Internet anbieten.

Schnelles Internet im Flugzeug revolutioniert die Luftfahrtbranche. Mit der Verbindung zu den Starlink -Satelliten wird nicht nur kostenloses Internet an Bord möglich, sondern auch Telefonieren und Videotelefonie.

Die Lufthansa Group hat angekündigt, bis 2029 alle ihre Flugzeuge, darunter auch die Maschinen von Swiss, Austrian, Brussels, Eurowings und Edelweiss, mit Starlink auszustatten. Damit folgt die Lufthansa Group dem Beispiel von British Airways, die bereits mit dem neuen System arbeitet. Insgesamt kooperieren bereits rund 30 Airlines mit Starlink, darunter auch große Fluggesellschaften wie Air France, SAS, British Airways und Emirates.

Das von Elon Musks Unternehmen SpaceX betriebene Satellitennetzwerk besteht aus über 42.000 Satelliten in 550 Kilometern Höhe über der Erde. Diese ermöglichen eine stabile und schnelle Internetverbindung über spezielle Router und Satellitenschüsseln. Die Lufthansa Group hat versprochen, dass das Internetangebot für alle Reisenden mit einer Kundenstatus oder Travel-ID kostenlos sein wird, unabhängig von der gebuchten Klasse oder dem Tarif. Die Travel-ID ist ein kostenloses Kundenprofil, das Fluggästen der Lufthansa-Airlines den Check-in und Buchungen erleichtert.

Auffällig ist, dass alle Airlines, die Starlink nutzen, ihren Passagieren kostenloses Internet anbieten. Bei Swiss ist derzeit das Senden und Empfangen von Nachrichten und Fotos über Messaging-Apps gratis, sofern eine Travel-ID oder eine Mitgliedschaft im Miles & More-Programm besteht. Premium-WLAN kostet dagegen 25 Franken für 4 Stunden oder 35 Franken für den gesamten Flug, falls WLAN im Flugzeug verfügbar ist. Mit Starlink wird es an Bord nicht nur schnelles Internet geben, sondern auch die Möglichkeit, zu telefonieren, inklusive Videotelefonie.

Diese Entwicklung hat jedoch zu einer lebhaften Diskussion darüber geführt, was an Bord erlaubt sein sollte und was nicht. Viele befürchten, dass die Ruhe an Bord von Flugzeugen leiden könnte, wenn Passagiere telefonieren. Es wird empfohlen, Gespräche über Kopf- oder Ohrhörer und in gedämpfter Lautstärke zu führen, um andere Passagiere nicht zu stören. Im Luftraum über den Vereinigten Staaten bleiben Anrufe jedoch weiterhin verboten





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