Starlink revolutioniert das Internet an Bord: Telefonieren im Flugzeug wird möglich

Die Lufthansa Group rüstet bis 2029 alle Flugzeuge mit Starlink aus, was schnelles Internet und Telefonieren an Bord ermöglicht. Die Einführung bei Swiss und anderen Airlines löst eine Debatte über die Ruhe im Flugzeug aus. Während in den USA Anrufe verboten bleiben, bieten Airlines wie Air France und Emirates bereits kostenloses Internet an.

Mit der Einführung von Starlink -Satelliten an Bord von Flugzeugen wird das schnelle Internet und Telefonieren in der Luft Realität. Die Lufthansa Group plant, bis 2029 alle ihre Flugzeuge, einschließlich der Swiss -Jets, mit dieser Technologie auszustatten.

Damit wird nicht nur kostenloses Internet für alle Passagiere mit Kundenstatus oder Travel-ID angeboten, sondern auch die Möglichkeit, Telefonate und Videogespräche zu führen. Dies hat jedoch eine Debatte über die Ruhe an Bord ausgelöst, da viele befürchten, dass ständige Gespräche die Atmosphäre im Flugzeug beeinträchtigen könnten. In den USA bleiben Telefonate im Luftraum weiterhin verboten, während andere Airlines wie Air France, SAS oder Emirates bereits mit Starlink zusammenarbeiten.

Die Satelliten von SpaceX, einem Unternehmen von Elon Musk, ermöglichen die Verbindung über spezielle Router und Satellitenschüsseln. Bislang sind rund 30 Airlines Teil dieses Programms, darunter auch Austrian, Brussels, Eurowings und Edelweiss. Die Swiss bietet derzeit kostenloses Internet für Nachrichten und Fotos über Messaging-Apps an, während Premium-WLAN gegen Gebühr verfügbar ist. Mit Starlink wird sich dies ändern, da dann alle Passagiere unabhängig von der gebuchten Klasse kostenloses Internet nutzen können.

Die Diskussion über die Nutzungsregeln an Bord wird jedoch weitergehen, insbesondere was die Lautstärke und den Einsatz von Kopfhörern betrifft. Die Lufthansa Group hat bereits angekündigt, dass sie bis Ende 2029 alle Flugzeuge mit Starlink ausstatten wird, was die Reiseerfahrung für Millionen von Passagieren revolutionieren könnte. Die Technologie könnte auch neue Möglichkeiten für die Unterhaltung an Bord schaffen, etwa durch Streaming-Dienste oder Videokonferenzen.

Allerdings bleibt die Frage, wie die Airlines die Nutzung regeln werden, um die Ruhe und den Komfort aller Passagiere zu gewährleisten. Die Einführung von Starlink markiert einen wichtigen Schritt in der Luftfahrtindustrie, der sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Passagiere an die neuen Möglichkeiten anpassen und wie die Airlines die Nutzung steuern werden





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Starlink Internet Im Flugzeug Telefonieren An Bord Lufthansa Group Swiss

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neuer Trainer für Krisenklub - GC holt Peter Zeidler an BordDie Grasshoppers wechseln für den Schlussspurt in der Super League nochmals den Trainer.

Read more »

Nationalrats-Abschied – Aline Trede: «Mehr umsetzen als reden»Nach über zehn Jahren im Nationalrat wird die Berner Grüne Aline Trede zur Regierungsrätin. Im Bilanz-Interview sagt sie, warum der Abschied schwer fällt.

Read more »

FCSG-Frauen: Aus im Viertelfinal – doch es gibt ein FragezeichenDie St.Gallerinnen verlieren das Rückspiel gegen Basel im Penaltyschiessen – doch sie legen Protest ein.

Read more »

Katarisches Flugzeug bald als 'Air Force One' im EinsatzDie US-Luftwaffe hat den Umbau eines von Katar gespendeten Flugzeugs abgeschlossen. Präsident Trump könnte die Boeing 747 voraussichtlich im Sommer nutzen, während auf die neuen 'Air Force One'-Maschinen von Boeing gewartet wird. Die Annahme des Geschenks ist umstritten.

Read more »

Starlink revolutioniert das Internet im Flugzeug: Telefonieren an Bord bald möglichDie Lufthansa Group rüstet bis 2029 alle Flugzeuge mit Starlink aus, was schnelles Internet und Telefonieren an Bord ermöglicht. Die Diskussion um die Ruhe im Flugzeug heizt sich an, während Airlines wie Swiss und British Airways bereits kostenloses Internet anbieten.

Read more »