Peru und andere Regionen Südamerikas kämpfen mit den Folgen des stärksten El Niño seit 150 Jahren. Temperaturen steigen über vier Grad, Überschwemmungen bedrohen Millionen.

In Peru herrscht aktuell eine extreme Notsituation vor, ausgelöst durch ein historisches Wetterphänomen. In den ersten fünf Novembertagen ist dort einundhundertmal mehr Regen gefallen als für diese Jahreszeit statistisch üblich. Dies markiert erst den Anfang einer langen und intensiven Regenperiode, die in den kommenden Wochen noch deutlich zunehmen wird. Die Verantwortlichen für diese katastrophalen Wetterlagen sind globale Klimaveränderungen, die wetterbestimmende Kräfte weltweit grundlegend umstellen.

Historisches Klimaphänomen übertrifft alle Rekorde

Das zugrunde liegende Klimaphänomen El Niño ist für die extremen Wetterlagen verantwortlich. Dieses Naturereignis tritt natürlicherweise alle zwei bis sieben Jahre auf und variiert dabei in seiner Stärke und Ausprägung. Klimaforscher prognostizieren für das aktuelle Jahr das stärkste El-Niño-Ereignis seit Beginn der wissenschaftlichen Aufzeichnungen vor 150 Jahren. Die gemessenen Werte im tropischen Ostpazifik liegen aktuell mehr als drei Grad über dem normalen Durchschnittswert.

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Umweltphysiker Nicolas Gruber von der ETH Zürich bestätigt diese extremen Messungen. Er erklärt, dass die Temperaturabweichung im tropischen Ostpazifik voraussichtlich noch weiter ansteigen wird. Die Prognosen gehen davon aus, dass die Werte bis auf vier Grad über dem Normalwert liegen werden. Diese Abweichungen stellen alles bisher Gemessene weit in den Schatten und deuten auf eine massive Ansammlung von Energie im Klimasystem hin. Die hohen Wassertemperaturen sind der entscheidende Faktor für die Intensität des aktuellen Phänomens.

Energieausgleich verursacht globale Wetterextreme

Die hohen Wassertemperaturen im Ozean bedeuten eine enorme Speicherung von thermischer Energie in Wasser und Atmosphäre. Diese Energie entlädt sich in Form von heftigen Regenfällen und schweren Überschwemmungen. Besonders betroffen sind dabei Länder wie Peru, der Süden Brasiliens und das Horn von Afrika. Dort führt die überschüssige Energie zu katastrophalen Überschwemmungen und Erdrutschen, die Infrastruktur und Wohngebiete bedrohen.

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Parallel dazu führt die Energieumverteilung in anderen Teilen der Welt zu extremer Trockenheit. Regionen wie Indonesien, das Amazonasbecken und Südafrika erleben derzeit sengende Hitze und Waldbrände. Das Wettersystem arbeitet nach dem Prinzip des globalen Energieausgleichs. Was einem Teil der Welt als Leben spendender Regen erscheint, entzieht einem anderen Teil die Lebensgrundlage durch Dürreperioden.

Bewährte Schutzmaßnahmen im Einsatz und Lücken

Die betroffenen Länder sind nicht vorgeblich, sondern haben aus früheren Erfahrungen gelernt und Maßnahmen ergriffen. Der peruanische Klimaforscher Juan Bazo vom Klima-Zentrum des Roten Kreuzes beschreibt die Vorkehrungen genau. In Peru hat die Regierung bereits 2017 in besonders gefährdeten Regionen Frühwarnsysteme eingerichtet. Zudem wurden spezielle Schutznetze entlang kritischer Infrastrukturen errichtet, etwa an der Fernstraße vom Andenhochland nach Lima.

Während des El-Niño-Ereignisses im Jahr 2023 konnte beobachtet werden, wie effektiv diese Schutznetze den Schutz vor Erdrutschen waren. In anderen Regionen Südamerikas, in denen El Niño zu Dürren führt, haben BehördenSets zur Wasseraufbereitung an die Bevölkerung verteilt. Zusätzlich wurden umfangreiche Aufklärungskampagnen durchgeführt, um die Bevölkerung über die Gefahren zu informieren und richtiges Verhalten zu schulen.

Trotz dieser Vorbereitungen bleiben erhebliche Lücken in der Versorgung und dem Schutz der Bevölkerung. Die Regierungen von Peru, Bolivien und dem brasilianischen Bundesstaat Pará haben den Notstand ausgerufen. Dies ermöglicht die Mobilisierung zusätzlicher Gelder und Rettungskräfte. Es können Sandsäcke bereitgestellt und Schutzkleidung ausgegeben werden, während Notfallpläne und Evakuierungsszenarien aktiviert sind.

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Fehlende Mittel gefährden die Vorbereitung weltweit

Juan Bazo kritisiert, dass die menschliche Natur es oft bevorzugt, auf Katastrophen zu reagieren, anstatt ihnen proaktiv zuvorzukommen. Dies führt dazu, dass viele Menschen ungeschützt bleiben, obwohl die Risiken monatelang im Voraus bekannt sind. Ein Haupthindernis ist der Mangel an finanziellen Mitteln. In Afrika, zum Beispiel in Malawi, hat die Regierung zwar Pläne zur Vorbereitung ausgearbeitet, doch für konkrete Maßnahmen fehlt das Budget.

Beispielsweise können keine dürreresistenten und früh reifenden Maissorten gekauft werden, die in Trockenperioden überlebenswichtig sind. Die globale Erwärmung verstärkt die Intensität der Folgen von El Niño. Auch wenn die direkte Verbindung des Klimaphänomens zur Erderwärmung noch diskutiert wird, ist sicher, dass höhere Temperaturen mehr Energie und Schub bedeuten. Dies führt zu intensiveren Starkniederschlägen und Dürren in einem wärmeren Klima.

Die Vorbereitung auf solche Ereignisse gewinnt daher in Zukunft zunehmend an Bedeutung. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die natürlichen Grenzen der Anpassungsfähigkeit bereits erreicht sind. Die Kluft zwischen wissenschaftlicher Vorhersage und politischer sowie finanzieller Umsetzung bleibt eine der größten Herausforderungen für die betroffenen Regionen. Ohne massive Investitionen in präventive Maßnahmen werden die Schäden in der kommenden Zeit weiter ansteigen.