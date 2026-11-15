Starkregen und Sturmwarnung für Europa: Warnungen für Schweiz, Deutschland und Balkan

Aktuelle Wetterwarnungen für Europa: Ab Dienstag drohen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien starke Stürme. Auf dem Balkan und im Westen Spaniens fallen über 200 Liter Regen. Details zur Schweiz und den Auswirkungen.

Ab Dienstag drohen in weiten Teilen Europas massive Wetterextreme, die von starken Sturmböen bis zu extremen Regenmengen reichen. Besonders betroffen sind Deutschland, Frankreich, Italien sowie der Balkan und der Westen Spaniens und Portugals. Die meteorologischen Vorhersagen warnen vor kritischen Wassermengen, die in kurzer Zeit fallen und zu schnellen Überflutungen führen können, insbesondere in Regionen, deren Böden bereits gesättigt sind.

Kritische Regenmengen auf dem Balkan und in Spanien

Auf dem Balkan sowie im Westen Spaniens und Portugals fallen bis Mittwoch stellenweise über 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Diese extremen Mengen erhöhen das Risiko für rasches Anschwellen von Bächen und kleineren Flüssen erheblich. Zusätzlich sind in Italien und am Rand der französischen Alpen regional deutlich über 100 Liter möglich. Auch in Deutschland, vor allem am Alpenrand und rund um Freiburg, kann es örtlich mehr als 100 Liter geben, was die Infrastruktur in diesen Gebieten stark belasten wird.

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Unwetterlage und Windverhältnisse in der Schweiz

In der Schweiz wird das Wetter ebenfalls ungemütlich, wobei Meteo Schweiz wechselnde bis starke Bewölkung für den Montag meldet. In Mittelbünden fällt nur wenig Niederschlag, während in den Bergen starker, über den Voralpengipfeln teils stürmischer Westwind weht. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1400 und 1700 Metern, im Flachland werden 7 bis 12 Grad erwartet. Am Alpennordhang und im Berner Oberland fallen oberhalb von rund 1900 Metern 5 bis 15, stellenweise bis 20 Zentimeter Neuschnee, was die Mobilität in den Bergen einschränkt.

Wetterverlauf und Temperaturentwicklung bis Donnerstag

Am Dienstag bleibt es meist stark bewölkt mit häufigem Niederschlag, wobei die Schneefallgrenze vorübergehend auf rund 2500 Meter steigt und am Abend gegen 2000 Meter sinkt. Es weht kräftiger, in den Bergen starker bis stürmischer Westwind, und in den Alpentälern bläst vorübergehend starker Föhn. Im Flachland wird es am Nachmittag rund 14 Grad warm, während oberhalb von rund 2800 Metern 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es wechselhaft mit Wolken, Schauern und kurzen Aufhellungen, wobei die Schneefallgrenze am Mittwoch auf 1400 bis 1700 Meter und am Donnerstag auf rund 1500 Meter sinkt.

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Meteorologischer Auslöser: Kurzwellentrog und Jetstream

Auslöser für das stürmische Wetter ist ein sogenannter Kurzwellentrog, eine kleinere Störung in den höheren Luftschichten, die vereinfacht gesagt eine Art Delle in der Luftströmung darstellt. Laut The Weather Channel lässt diese Störung den Luftdruck am Boden spürbar fallen, worauf Luft aus den umliegenden Hochdruckgebieten nachströmt. Je grösser die Druckunterschiede, desto stärker der Wind. Zusätzlichen Schub bringt der Jetstream, der im Herbst wegen der grossen Temperaturunterschiede zwischen Polarluft und subtropischer Luft besonders kräftig ist und die Störung Richtung Mitteleuropa lenkt.

Zieht der Trog durch, schiebt sich die Kaltluft wie ein Keil unter die warme Luft und zwingt diese zum Aufsteigen. Entlang der Front kann sich so eine schmale, aber äusserst intensive Niederschlagslinie mit Starkregen, Graupel und Gewittern bilden. Diese dynamischen Prozesse sorgen für die aktuellen Warnungen und erfordern von den betroffenen Bevölkerungsteilen in Deutschland, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsichtsmassnahmen.