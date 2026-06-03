Starkregen führt zu mehreren Feuerwehreinsätzen im Kanton Zug

Eine Gewitterfront mit Starkregen und Wind hat am Dienstagnachmittag (2. Juni 2026) den Kanton Zug erreicht. Es kam zu Überschwemmungen in mehreren Gemeinden, was zu Feuerwehreinsätzen führte. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Am Dienstagnachmittag (2. Juni 2026) traf eine Gewitterfront mit starkem Regen und Wind den Kanton Zug . Zwischen 16:00 und 19:00 Uhr gingen auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zehn Schadensmeldungen ein.

Der Starkregen führte zu Überschwemmungen in mehreren Gemeinden, darunter Baar, Cham, Steinhausen und Hünenberg. Betroffene Bereiche waren Keller, Waschküchen, Büroräumlichkeiten und Strassenunterführungen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehren der betroffenen Gemeinden sowie die Stützpunktfeuerwehr Zug waren im Einsatz, insbesondere aufgrund einer erheblichen Wasseransammlung in einer Strassenunterführung auf der Autobahn A4 bei Rotkreuz





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