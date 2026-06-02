Starkes Tiefenbeben vor Kalabrien - geringe Auswirkungen

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 erschütterte die Küste Kalabriens in 250 Kilometern Tiefe. Aufgrund der großen Tiefe bleiben Schäden aus, und die Behörden sehen keine Gefahr.

Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,2 hat sich am frühen Morgen vor der Küste Kalabrien s in Süditalien ereignet. Das Beben ereignete sich in einer bemerkenswerten Tiefe von rund 250 Kilometern unter dem Meeresboden, wie das United States Geological Survey (USGS) mitteilte.

Aufgrund dieser großen Tiefe ist die Energie des Bebens auf dem Weg an die Oberfläche stark abgeschwächt worden, sodass mit nur geringen Auswirkungen an Land zu rechnen ist. Die italienische Feuerwehr gab auf der Plattform X bekannt, dass bis etwa eine halbe Stunde nach dem Beben keine damit zusammenhängenden Notrufe eingegangen seien. Auch das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam (GFZ) bestätigte die Tiefe von rund 250 Kilometern und meldete eine leicht abweichende Magnitude von 6,1.

Solche geringfügigen Unterschiede sind nach ersten Messungen nicht ungewöhnlich und werden im Laufe der weiteren Analyse präzisiert. Die Erschütterung ereignete sich etwa auf der Höhe der Ortschaft Paola, die rund drei Autostunden südlich von Neapel liegt. Die Region Kalabrien ist bekannt für ihre seismische Aktivität, da sie an der Grenze der afrikanischen und eurasischen Kontinentalplatten liegt.

Allerdings sind Erdbeben in so großer Tiefe vergleichsweise selten. Während flachere Beben oft verheerende Schäden anrichten können, ist die Gefahr bei tiefen Beben deutlich geringer. Die seismischen Wellen verlieren auf dem langen Weg an die Oberfläche einen Großteil ihrer Energie. Dennoch kann es in tieferen Erdschichten zu Spannungen kommen, die sich in solchen Beben entladen.

Wissenschaftler des GFZ betonten, dass dieses Ereignis keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung darstelle, aber dennoch weiter beobachtet werde. Die Bewohner der umliegenden Küstenstädte berichteten von einem leichten, aber spürbaren Rütteln in den frühen Morgenstunden. Viele wurden durch die Erschütterung geweckt, doch Panik brach nicht aus. In sozialen Medien gab es vereinzelte Meldungen von wackelnden Möbeln und pendelnden Lampen, aber von Schäden ist nichts bekannt.

Erdbeben dieser Art sind für die Region nicht ungewöhnlich; erst im vergangenen Jahr gab es ein Beben ähnlicher Stärke in der Nähe von Cosenza. Die Experten des USGS wiesen darauf hin, dass die genaue Epizentrumsbestimmung noch laufe und leichte Korrekturen möglich seien. Für die Zukunft ist es wichtig, dass die Bevölkerung in seismisch aktiven Gebieten weiterhin für Notfälle gewappnet ist, auch wenn dieses Beben glimpflich verlief.

Die italienischen Behörden haben ihre üblichen Überwachungsmaßnahmen eingeleitet und stehen in Kontakt mit den Erdbebenwarten in den USA und Deutschland





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