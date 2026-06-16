Starkes Erdbeben der Stärke 6,7 erschüttert indonesische Insel Sulawesi mit mehreren Nachbeben

Ein Erdbeben der Stärke 6,7 hat die indonesische Insel Sulawesi getroffen. Das Beben ereignete sich in geringer Tiefe nahe Palu. Es gibt zunächst keine Meldungen zu Opfern, doch werden Schäden an schlecht gebauten Gebäuden befürchtet. Mehrere Nachbeben wurden registriert. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben.

Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,7 hat die indonesische Insel Sulawesi erschüttert und mehrere Nachbeben ausgelöst. Das Beben ereignete sich am Dienstagvormittag in geringer Tiefe von nur zehn Kilometern nahe der Stadt Palu im Zentrum der Insel.

Die indonesische Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik bestätigte, dass die Erschütterungen in mehreren Provinzen der Region zu spüren waren. Zunächst gab es keine offiziellen Meldungen zu Opfern oder größeren Schäden. Lokale Medien berichteten jedoch, dass die starken Bodenbewegungen insbesondere an vielen schlecht gebauten Gebäuden zu Schäden führen könnten. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben, da der Epizentrum im Landesinneren lag.

Das US Geological Survey (USGS) registrierte bereits mehrere Nachbeben mit Stärken von bis zu 5,2. Sulawesi liegt im Pazifischen Feuerring, einer tektonisch sehr aktiven Zone mit häufigen Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Die Insel mit etwa 20 Millionen Einwohnern war bereits 2018 von einem verheerenden Beben der Stärke 7,5 mit anschließendem Tsunami betroffen, das über 4300 Menschen das Leben kostete und die Stadt Palu schwer zerstörte. Nach aktuellem Beben suchten Patienten, Angehörige und Personal des Anutapura-Spitals in Palu vorübergehend Schutz im Freien.

Rettungskräfte und Behörden inspizierten die Infrastruktur, während die Bevölkerung wegen möglicher weiterer Nachbeben in Alarmbereitschaft blieb. Indonesien liegt auf dem Indischen Ozeanischen Kontinentalschelf und ist ständigen tektonischen Bewegungen ausgesetzt. Die genauen Schäden des aktuellen Bebens werden in den kommenden Stunden und Tagen von Expertenteams vor Ort erhoben. Die internationale Gemeinschaft bietet Unterstützung an, falls diese benötigt wird.

Die Erfahrungen aus der Katastrophe von 2018 haben die Bauvorschriften und Warnsysteme in der Region verbessert, doch bleiben viele strukturelle Schwachstellen bestehen, insbesondere in ländlichen Gebieten. Die Bewohner von Sulawesi sind an seismische Aktivität gewöhnt, doch jedes Beben weckt die Erinnerung an die verheerenden Folgen, die selbst moderat starke Erdbeben in schlecht vorbereiteten Gebieten haben können.

Die Regierung ruft zur Ruhe auf und bittet die Bevölkerung, offiziellen Informationen zu vertrauen und in Notunterkünften zu bleiben, bis die Sicherheit der Gebäude überprüft ist. Die lückenlose Überwachung durch das Indonesische Meteorologische Amt bleibt entscheidend, um rechtzeitig vor Naturgefahren zu warnen und das Risiko für die Bevölkerung zu minimieren





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