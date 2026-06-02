Starkes El Nino erwartet: Wärmste Ozeanoberflächen seit Jahrzehnten treiben globale Klimakrise an

Ungewöhnlich hohe Meerestemperaturen im Pazifik signalisieren ein starkes El Nino, das weltweit zu Dürre, Starkregen und Rekordtemperaturen führen könnte.

Die jüngsten Messungen des Weltklimarates zeigen, dass die Oberflächentemperaturen im zentralen Pazifik ein ungewöhnlich hohes Niveau erreicht haben. Dieser Anstieg ist ein klarer Indikator dafür dass das Wetterphänomen El Nino in den kommenden Monaten wahrscheinlich vollständig ausbrechen wird.

Experten schätzen die Eintrittswahrscheinlichkeit zwischen Juni und August auf rund achtzig Prozent und gehen von einer Dauer bis mindestens November aus. Die Wärmeentwicklung im tropischen Ozean ist dabei nicht nur oberflächlich. Messungen aus der Tiefe zeigen dass das Wasser an manchen Stellen bis zu sechs Grad wärmer ist als der langfristige Durchschnitt. Diese zusätzlichen Wärmequellen verstärken die ohnehin bereits starke klimatische Anomalien die El Nino mit sich bringt.

Die Folgen eines starken El Ninos sind weitreichend. In vielen Teilen der Südhalbkugel werden bereits jetzt schwere Dürreperioden beobachtet, während andere Regionen von intensiven Starkregenereignissen und Überschwemmungen betroffen sind. Das Zusammenspiel von menschgemachter Klimaerwärmung und den natürlichen Schwankungen des El Ninos führt zu einer Verstärkung beider Effekte. Die Weltorganisation für Meteorologie warnt dass die kombinierten Einflüsse zu Rekordwerten bei den globalen Durchschnittstemperaturen führen könnten.

So war das Jahr 2024 bereits das wärmste seit Beginn der industriellen Messungen im 19. Jahrhundert. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen betonte in einer Videoansprache dass die Brände, die durch die zusätzliche Wärme im Ozean ausgelöst werden, das globale Klimaproblem weiter verschärfen werden. Für Europa sind die direkten Auswirkungen bislang moderater.

Dennoch gibt es Anzeichen dass die Temperaturen an der Pazifikküste Südamerikas auf das Niveau früherer El Nino-Jahre angestiegen sind. Dies führt zu veränderten Luftströmungen die letztlich auch das Wetter in den mittleren Breiten beeinflussen können. Fachleute raten dazu frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen um die Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterereignissen zu erhöhen. Dazu zählen Verbesserungen in der Wasserwirtschaft, die Anpassung von Infrastruktur an höhere Niederschlagsintensitäten und die Förderung von Forschung zu resilienten Agrarsystemen.

Die kommende Zeit wird zeigen in welchem Ausmaß die Kombination aus menschengemachter Erwärmung und dem natürlichen El Nino-Zyklus das globale Klimasystem herausfordert





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