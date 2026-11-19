Die Schweiz erlebt starke bis stürmische Westströmung mit Neuschnee ab 1400 Metern. Achten Sie auf Sicherheitswarnungen für den Straßenverkehr und Radfahrer.

Die Schweiz befindet sich aktuell am Südrand einer umfangreichen Tiefdruckzone mit Kern über Nordeuropa und erlebt eine starke bis stürmische Westströmung. Durch diese Wetterlage gelangt schubweise feuchte und sukzessive kühlere Luft zum Alpenraum, was zu erheblichen Veränderungen in der Wetterprognose führt. Die Meteorologen warnen vor widrigen Bedingungen, die sowohl den Alltag als auch Outdoor-Aktivitäten im gesamten Land beeinflussen. Besonders der Alpennordhang und der Nordosten sind von den feuchten Luftmassen stark betroffen, wobei sich die Lage im Tagesverlauf dynamisch entwickelt.

Wetterverlauf und Niederschlagsmuster

Am Samstag bleibt die Feuchtigkeit besonders am Alpennordhang und im Nordosten tagsüber noch länger liegen, wobei zunächst meist stark bewölkt und verbreitet aufkommender Regen zu erwarten ist. Im Laufe des späteren Vormittags sind aus Westen vorübergehend nachlassende Niederschläge und kurze Aufhellungen möglich, was zu einer temporären Entlastung führt. Jedoch baut sich im Tagesverlauf aus Westen ein Zwischenhoch auf, welches die Luftmasse vorübergehend abtrocknet, bevor im Laufe des Nachmittags aus Westen erneute Bewölkungszunahme und aufkommende Schauer folgen.

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Die Schneefallgrenze sinkt in der Deutschschweiz von 1700 Metern allmählich gegen 1400 Meter, was bedeutet, dass höher gelegene Strecken später andere Bedingungen aufweisen als am Morgen. In den Niederungen liegt die Temperatur am Morgen bei 5 bis 8 Grad und am Nachmittag bei 10 bis 13 Grad, während die Temperatur auf 2000 Metern bei -1 Grad liegt. Bis am Freitagmorgen ist oberhalb von rund 1800 Metern am Alpennordhang 10 bis 20 cm Neuschnee zu erwarten, im westlichen Berner Oberland sogar 25 bis 35 cm, sonst in den Bergen 2 bis 10 cm Neuschnee.

In den Bergen sowie zeitweise auch im Flachland weht starker bis stürmischer West- bis Südwestwind, der die Wetterlage zusätzlich erschwert. Am Sonntag bleibt es meist stark bewölkt mit Niederschlägen, wobei im Mittelland längere trockene Phasen mit Aufhellungen möglich sind. In den Bergen sind häufige und lokal ergiebige Niederschläge zu verzeichnen, insbesondere im Unterwallis, wo die Schneefallgrenze bei etwa 1500 Metern liegt. Bis am Freitagmorgen sind oberhalb von 2000 Metern im Unterwallis 15 bis 40 cm Neuschnee und in den restlichen Alpen 10 bis 20 cm Neuschnee prognostiziert.

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Sicherheitswarnungen für Verkehrsteilnehmer

Warnungen vor starkem Wind gelten als prioritär, da auf dem Arbeitsweg mit kräftigen Böen zu rechnen ist, auch im Flachland weht zeitweise starker bis stürmischer West- bis Südwestwind. Reisende sollten auf offenen Strecken und Brücken das Tempo anpassen und ausreichend Abstand halten, beim Überholen von Lastwagen besonders aufmerksam sein. Wählen Sie möglichst geschützte Strecken und rechnen Sie an Gebäudeecken sowie beim Verlassen windgeschützter Abschnitte mit Seitenwind, um Unfälle zu vermeiden.

Für Radfahrer und Fußgänger gelten spezifische Ratschläge, da bei Böen die Kontrolle über das Velo bei stürmischem Wind gefährdet sein kann. Halten Sie bei starkem Wind Abstand zu Bäumen, Gerüsten und ungesicherten Gegenständen, um sich nicht durch umstürzende Äste oder herabstürzende Teile zu verletzen. Prüfen Sie vor dem Losgehen die aktuellen Warnungen für Ihren Ort und beachten Sie örtliche Sperrungen, die von den Behörden zur Sicherheit der Bevölkerung verhängt werden.

Im Nordtessin und vor allem im Engadin bleibt das Wetter stärker bewölkt, während im Tessin und Misox allmählich ein Übergang zu trockenem Wetter mit zunehmenden Aufhellungen stattfindet. In den Niederungen liegt die Temperatur am Morgen bei 4 bis 7 Grad, die Höchsttemperatur bei um 12 Grad, im Oberengadin bei um 4 Grad. Über den Bergen dreht der Wind anfangs mäßig südwestlich, im Tagesverlauf zunehmend und auf Nordwest, wobei die Temperatur auf 2000 Meter bei 1 Grad liegt.

Einfluss auf Outdoor-Aktivitäten und Tourismus

Für Ausflüge in die Berge bleibt der Wind kräftig, im Norden teils stürmisch, und dazu kommt oberhalb der Schneefallgrenze Neuschnee, was die Planung von Bergtouren erheblich erschwert. Wählen Sie für einen Ausflug eine geschützte Alternative in tieferer Lage und prüfen Sie die örtlichen Bedingungen sorgfältig, um gefährliche Situationen zu umgehen. Wer heute am späteren Vormittag in der Deutschschweiz unterwegs ist, kann vorübergehend nachlassenden Regen und kurze Aufhellungen erleben, für den Nachmittag sind jedoch bereits wieder Schauer aus Westen angekündigt.

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Ein trockener Weg zum Mittagessen ist keine verlässliche Grundlage für die Planung einer längeren Velofahrt oder eines Ausflugs, da sich die Wetterlage schnell ändern kann. Nehmen Sie auch bei einer trockenen Mittagspause wetterfeste Kleidung mit und prüfen Sie vor dem Rückweg das Radar, um auf plötzliche Wetterumschwünge vorbereitet zu sein. Prüfen Sie die Prognose für die gesamte Zeit, die Sie draußen verbringen möchten, und schauen Sie vor dem Heimweg nochmals auf Radar und Windprognose.

Wer in höhere Lagen fährt, sollte zusätzlich die sinkende Schneefallgrenze und die aktuellen Straßenverhältnisse berücksichtigen, da Schnee und Glatteis die Sicherheit gefährden. Kontrollieren Sie vor beiden Fahrten die Straßenmeldungen und mögliche Sperrungen, um Umwege und Verzögerungen zu minimieren. Die Meteorologen betonen die Wichtigkeit einer flexiblen Planung, da die Wetterlage in der Schweiz schnell wechselhaft sein kann und lokale Unterschiede erheblich sind.

In der Facebook-Gruppe "Dein Wetter in der Schweiz" laden Leserreporterinnen und Leserreporter täglich aktuelle Fotos hoch, um das Wetter live zu erleben und Bilder sowie Videos zu teilen. Ausgewählte Bilder erscheinen im Wetterbericht von Polizei.news unter "Wetterimpressionen von gestern und heute", was eine zusätzliche Quelle für aktuelle Informationen darstellt. Diese interaktive Plattform ermöglicht es der Bevölkerung, sich gegenseitig über die aktuellen Bedingungen zu informieren und so zur Verkehrssicherheit beizutragen.

Die aktuelle Wetterlage erfordert ein hohes Maß an Vorsicht und Aufmerksamkeit, insbesondere für Personen, die sich im Straßenverkehr bewegen oder Outdoor-Aktivitäten nachgehen. Die Kombination aus starkem Wind, Neuschnee und wechselnden Niederschlägen stellt eine Herausforderung dar, die nur durch sorgfältige Planung und Anpassung bewältigt werden kann. Die Behörden und Wetterdienste arbeiten kontinuierlich daran, die Bevölkerung über die neuesten Entwicklungen zu informieren, um Unfälle und Schäden zu minimieren.