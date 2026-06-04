Starke Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus in St.Gallen

Ein starkes Feuer in einem Mehrfamilienhaus in St.Gallen hat die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die Feuerwehr konnte das Glutnest löschen und die Bewohner sind sicher. Die Polizei wird die Brandursache untersuchen und alle notwendigen Schritte einleiten, um das Problem zu lösen.

Um 17:00 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen eine starke Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen kein offenes Feuer mehr feststellen.

Die örtliche Feuerwehr musste Teile der Fassade öffnen, um das Glutnest löschen zu können. Die Bewohner wurden nicht verletzt, das Haus ist weiterhin bewohnbar. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 50'000 Franken. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt.

Die Feuerwehr konnte das Glutnest löschen und die Bewohner sind sicher. Die Polizei wird die Brandursache untersuchen und alle notwendigen Schritte einleiten, um das Problem zu lösen. Die Bevölkerung von St.Gallen ist dankbar, dass niemand verletzt wurde und das Haus weiterhin bewohnbar ist. Die Feuerwehr und die Polizei arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung von St.Gallen sicher ist





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