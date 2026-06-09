Ständerat lehnt Liberalisierung der Sonntagsverkäufe ab

Der Schweizer Ständerat hat eine Vorlage zur Lockerung der Sonntagsverkaufsregeln knapp abgelehnt. Eine ungewöhnliche Allianz aus linken und konservativen Ratsmitgliedern setzte sich für den Erhalt des besonderen Schutzes des Sonntags durch.

Der Sonntag hat in der Schweiz einen besonderen gesellschaftlichen Stellenwert. Er wird als Tag der Erholung, des Beisammenseins und der Familie geschätzt. Im Ständerat wurde intensiv darüber diskutiert, ob dieser Tag auch für den Einzelhandel geöffnet werden sollte.

Eine von der Wirtschaftskommission des Ständerats vorgelegte Vorlage sah vor, den Kantonen mehr Spielraum bei der Bewilligung von Sonntagsverkäufen zu geben. Der Bundesrat hatte diese Initiative unterstützt, da sie unter anderem der Schweizer Wirtschaft in schwierigen Zeiten zusätzliche Umsatzmöglichkeiten verschaffen sollte. Die Debatte im Ständerat war knapp und emotional. Am Ende lehnte die kleine Kammer den Entwurf mit 22 zu 21 Stimmen bei einer Enthaltung ab.

Eine bunte Allianz aus Mitgliedern der SP, der Grünen, der Mitte und evenutell Teilen der SVP setzte sich für den Erhalt des strengen Sonntagsschutzes ein. Gegner der Liberalisierung argumentierten mit dem Schutz der Arbeitnehmenden im Detailhandel, die bereits unter hoher Erschöpfung litten, insbesondere Frauen. Sie verwiesen auf Studien und frühere Volksabstimmungen in Kantonen, in denen sich die Bevölkerung gegen ausgedehnte Öffnungszeiten ausgesprochen hatte.

Befürworter wie Ständerätin Tiana Angelina Moser (GLP) führten an, dass sich die Einkaufsgewohnheiten änderten und flexibles Einkaufen ein Bedürfnis sei. Zudem entstehe durch Onlinehandel und Verkauf an Flughäfen und Bahnhöfen ohnehin ein Wettbewerbsnachteil für den stationären Einzelhandel. Der Gewerkschafter Pierre-Yves Maillard (SP) appellierte an die Kollegenschaft, dass man schließlich auch nicht an einem Sonntag Gesetze berate. Bundespräsident Guy Parmelin hatte für die Vorlage argumentiert, der Föderalismus bleibe gewahrt, da die Kantone selbst entscheiden könnten.

Nach dem Nein im Ständerat bleibt die Rechtslage vorerst unverändert: Sonntagsverkäufe sind grundsätzlich verboten, mit Ausnahme weniger Sonntage, die Gemeinden und Kantone für bewilligungsfreien Verkauf freigeben können. Der Nationalrat muss nun erneut befinden. Die Debatte ist damit jedoch nicht beendet, da das Anliegen weiterhin von Wirtschaftsvertretern vorgebracht wird





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