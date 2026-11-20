Der Ständerat entscheidet mit 7 zu 2 Stimmen gegen eine gesetzliche Obergrenze für Gehälter in öffentlich gehaltenen Energiekonzernen und überlässt die Kontrolle den Kantonen.

Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerat s hat einen Vorstoss von Remy Wyssmann (SVP/SO) mit 7 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Ziel der Initiative war es, eine gesetzliche Obergrenze für die Vergütungen in Stromunternehmen einzuführen, die mehrheitlich in öffentlichem Besitz sind. Der Bundesrat wird die Verantwortung für die Regelung von高管löhnen nun den Kantone n und Gemeinden als direkte Aktionäre überlassen, anstatt einen bundesrechtlichen Eingriff vorzunehmen. Dies bedeutet, dass die öffentlichen Eigentümer selbst entscheiden müssen, wie sie mit hohen Gehältern umgehen.

Mechanismus der Verantwortung an die Kantone

Die Mehrheit der Kommission entschied sich bewusst gegen eine direkte gesetzliche Deckelung der Entschädigungen. Stattdessen soll das bestehende Aktienrecht und die Rolle der Aktionäre als Hebel dienen. Die Kantone und Gemeinden besitzen die Mehrheit an vielen grossen Stromversorgern in der Schweiz und tragen damit die letzte Verantwortung für die Unternehmensführung. Durch die Ablehnung des Nationalrates-Vorstosses wird klargestellt, dass das Bundesgesetz nicht in die interne Vergütungspolitik dieser Unternehmen eingreifen soll.

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Dieser Entscheid steht im Gegensatz zu der Position der Schwesterkommission des Nationalrates, die den Vorstoss zuvor unterstützt hatte. Der Nationalrat wird sich nun erneut mit der Thematik befassen müssen. Die Kommissionsmehrheit der URKEK argumentierte, dass eine gesetzliche Regelung unnötig sei, solange die Eigentümer ihre Rechte als Aktionäre konsequent wahrnehmen können. Die Verantwortung liegt somit dezentral bei den öffentlichen Hand-Investoren.

Kritik an exzessiven Löhnen und Rettungsschirmen

Gegen die Ablehnung der Deckelung sprachen sich Remy Wyssmann und andere Kritiker stark aus. Der Vorstoss zielte auf Fälle ab, in denen Konzerne Millionenbeträge für CEO-Gehälter ausgaben, obwohl sie finanzielle Schwierigkeiten hatten. Ein konkretes Beispiel aus der Diskussion war die BKW. Das Gehalt des CEO der BKW überschritt im Jahr 2022 die Schwelle von 2 Millionen Franken. Diese Summe wurde von den Initianten als diskussionswürdig angesehen, insbesondere im Kontext der allgemeinen Energiekrise.

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Ein weiterer schwerwiegender Faktor, der gegen die hohen Löhne ins Feld geführt wurde, war die Abhängigkeit von staatlichen Hilfsmassnahmen. Ein konkretes Beispiel war ein anderes grosses Energieunternehmen, das im Jahr 2022 einen staatlichen Rettungsschirm in Milliardenhöhe benötigte. Kritiker fragten, ob es ethisch und politisch vertretbar sei, Management-Mitarbeiter mit extrem hohen Prämien zu belohnen, während das Unternehmen selbst auf massive öffentliche Finanzspritzen angewiesen ist. Diese Diskrepanz zwischen individuellem Gewinn und öffentlichem Risiko bildete den Kern der Debatte.

Wirtschaftliche Auswirkungen und nächste Schritte

Einer der Hauptgründe, warum die Kommission die gesetzliche Massnahme ablehnte, war die Zweifel an der Wirksamkeit gegenüber den Strompreisen. Die Mehrheit der URKEK zweifelte daran, dass eine begrenzte Vergütung in einem Stromversorgungsgesetz zu tieferen Strompreisen für die Endverbraucher führen würde. Managerlöhne machen im Vergleich zu den enormen Kosten für Netzunterhalt, Erzeugung und Beschaffung von Energie nur einen verschwindend geringen Anteil der Gesamtkosten aus. Daher sah die Kommission keinen signifikanten Hebel zur Senkung der Stromrechnung für Familien und Industrie.

Stattdessen argumentierte die Kommission, dass die Kantone und Gemeinden als Eigentümer die nötigen Mittel und Werkzeuge besitzen, um gegen als zu exzessiv wahrgenommene Vergütungen vorzugehen. Sie könnten durch ihre Stimmrechte in den Generalversammlungen der Energiekonzerne direkten Einfluss nehmen. Ein Eingriff über ein Bundesgesetz wurde daher als unverhältnismässig und nicht gerechtfertigt eingestuft. Die politische Debatte verschiebt sich nun von der gesetzlichen Regulierung hin zur aktiven Nutzung der Aktionärsrechte durch die öffentliche Hand.

Die nächste Phase der Gesetzgebung wird durch die Haltung des Nationalrates bestimmt, der die Initiative zunächst befürwortet hatte. Es bleibt abzuwarten, wie die verschiedenen Kammern im sogenannten "Zwängen"-Verfahren zu einer Einigung kommen. Bis dahin gilt das bestehende Recht, und die Kontrolle der Managerlöhne liegt primär bei den öffentlichen Aktionären. Die Entscheidung des Ständerats unterstreicht den Trend zur Dezentralisierung in der Energiepolitik, wo lokale und kantonale Interessen stärker in die Unternehmensführung einbezogen werden sollen, anstatt auf zentralistische Verbote zu setzen.